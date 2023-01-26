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"Не встигнуть до наступу": США виступили з заявою щодо постачання Україні Abrams

26 січня 2023 21:32
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Вікторія Нуланд: США не встигнуть передати Україні Abrams до весняного наступу
Вікторія Нуланд виступила на слуханнях у Сенаті США
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Сполучені Штати не встигнуть відправити танки M1 Abrams в Україну до ймовірного весняного наступу Сил оборони. Проблема в тому, що потрібно більше часу, щоб українські військові могли пройти навчання для експлуатації цих танків. 

Про це заявила на слуханнях у Сенаті 26 січня заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.

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Подробиці

"Abrams, як ви знаєте, дуже складні танки, вони вимагають серйозного навчання. Попри те, що ми їх схвалили вчора, потрібен деякий час для того, щоб доставити їх на поле бою. Вони не з'являться там до весняного наступу", — сказала вона.

Нуланд також додала, що Сполучені Штати готові розглянути можливість пом'якшення антиросійських санкцій у разі виведення РФ військ із території України.

"У контексті російського рішення вести переговори серйозно й вивести свої сили з України та повернути територію, я б, зрозуміло, виступала на підтримку", — зазначила посадовиця.

На її думку, держсекретар США Ентоні Блінкен також виступив би на підтримку цього рішення.

Abrams для України

25 січня з промовою у Білому домі виступив президент США Джо Байден. Він оголосив про надання Україні 31 танка Abrams

За словами Джо Байдена, він ухвалив рішення про надання Україні танків після рекомендацій очільника Пентагону Ллойда Остіна.

Окрім того, разом із танками США якнайшвидше забезпечать підготовку українських військових та нададуть запчастини.

Що відомо про танки Abrams

M1 Abrams — це основний бойовий американський танк, що серійно випускається з 1980 року. Цей вид бронетехніки стоїть на озброєнні армії та морської піхоти США та інших країн, зокрема Єгипту, Австралії, Марокко та низки близькосхідних держав.

Бойова маса Abrams понад 62 тонн. Калібр і марка гармати в танку 105-мм M68A3, а починаючи з M1A1 вже йде 120-мм М256. Тип гармати нарізний (в M1A1 — гладкоствольний). Екіпаж  4 особи.

Фахівці зазначають, що рівень бронювання американської машини цілком можливо вважати кращим за Leopard 2A4.

Abrams

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2. Німеччина офіційно підтвердила свої наміри.

Володимир Зеленський подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за передачу Україні танків Leopard. За словами гаранта, цей крок — зелене світло усім іншим партнерам щодо аналогічної зброї.

Також міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що Мадрид готовий надати Україні танки Leopard 2 німецького виробництва. Техніка буде передана після того, як Німеччина надасть на це згоду.

Читайте також: "Абрамс" для України: усі деталі про постачання американських танків Києву

 

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