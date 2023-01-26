Виктория Нуланд: США не успеют передать Украине Abrams к весеннему наступлению

Виктория Нуланд выступила на слушаниях в Сенате США

Соединенные Штаты не успеют отправить танки M1 Abrams в Украину к вероятному весеннему наступлению Сил обороны. Проблема в том, что нужно больше времени, чтобы украинские военные могли пройти обучение по эксплуатации этих танков.

Об этом заявила на слушаниях в Сенате 26 января заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

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"Abrams, как вы знаете, очень сложные танки, они требуют серьезного обучения. Несмотря на то, что мы их одобрили вчера, нужно некоторое время для того, чтобы доставить их на поле боя. Они не появятся там до весеннего наступления", — сказала она.

Нуланд также добавила, что США готовы рассмотреть возможность смягчения антироссийских санкций в случае вывода рф войск с территории Украины.

"В контексте российского решения вести переговоры серьезно и вывести свои силы из Украины и вернуть территорию, я бы, разумеется, выступала в поддержку", — отметила чиновник.

По ее мнению, госсекретарь США Энтони Блинкен также выступил бы в поддержку этого решения.

Abrams для Украины

25 января с речью в Белом доме выступил президент США Джо Байден. Он объявил о предоставлении Украине 31 танка Abrams.

По словам Джо Байдена, он принял решение о предоставлении Украине танков после рекомендаций главы Пентагона Ллойда Остина.

Кроме того, вместе с танками США как можно быстрее обеспечат подготовку украинских военных и предоставят запчасти.

Что известно о танках Abrams

M1 Abrams — это основной боевой американский танк, серийно выпускаемый с 1980 года. Этот вид бронетехники стоит на вооружении армии и морской пехоты США и других стран, включая Египет, Австралию, Марокко и ряд ближневосточных государств.

Боевая масса Abrams более 62 тонн. Калибр и марка пушки в танке 105-мм M68A3, а начиная с M1A1 уже идет 120-мм М256. Тип пушки нарезной (у M1A1 — гладкоствольный). Экипаж — 4 человека.

Специалисты отмечают, что уровень бронирования американской машины вполне возможно считать лучше Leopard 2A4.

Напомним, ранее стало известно, что Украина получит от партнеров современные германские танки Leopard 2. Германия официально подтвердила свои намерения.

Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за передачу Украине танков Leopard. По словам гаранта, этот шаг — зеленый свет всем остальным партнерам по аналогичному оружию.

Также министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Мадрид готов предоставить Украине танки Leopard 2 немецкого производства. Техника будет передана после того, как Германия предоставит на это согласие.

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