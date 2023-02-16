В Україні — відбій масштабної повітряної тривоги

Майже у всіх областях України оголошено відбій

В Україні оголошено відбій масштабної повітряної тривоги. Сигнал про небезпеку пролунав о 12:18 і тривав близько 20 хвилин.

Про це інформують Новини.LIVE.

Що відомо

Зазначимо, що о 12:18 було оголошено масштабну повітряну тривогу. За інформацією моніторингових груп, причина була у зльоті російського винищувача МіГ-31К з авіабази "Саваслейка", що у Нижегородській області. ВІдомо, що цей літак може нести гіперзвукові ракети аеробалістичні ракети "Кинжал", які наші засоби ППО не можуть перехопити.

Наразі у всіх областях, окрім Донецької, Луганської та Криму, звучить відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, у ніч з 15 на 16 лютого російські окупаційні війська завдали чергового ракетного удару по території України. Був уражений один із об’єктів критичної інфраструктури у Львівській області. Відомо, що окупанти запускали з Азовського моря ракети Х-22.

Раніше речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. заявляла, що сьогодні, 16 лютого, росія вчергове може завдати ракетного удару по Україні.Тож не слід ігнорувати сигнали повітряної тривоги.