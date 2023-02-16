В Украине — отбой масштабной воздушной тревоги

Почти во всех областях Украины объявлен отбой

В Украине объявлен отбой масштабной воздушной тревоги. Сигнал об опасности раздался в 12:18 и продолжался около 20 минут.

Об этом информируют Новини.LIVE.

Что известно

Отметим, что в 12:18 была объявлена масштабная воздушная тревога. По информации мониторинговых групп, причина была во взлете российского истребителя МиГ-31К с авиабазы "Саваслейка" в Нижегородской области. Известно, что этот самолет может нести гиперзвуковые аэробалистические ракеты "Кинжал", которые наши средства ПВО не могут перехватить.

В настоящее время во всех областях, кроме Донецкой, Луганской и Крыма, звучит отбой воздушной тревоги.

Напомним, в ночь с 15 на 16 февраля российские оккупационные войска нанесли очередной ракетный удар по территории Украины. Был поражен один из объектов критической инфраструктуры во Львовской области. Известно, что оккупанты запускали с Азовского моря ракеты Х-22.

Ранее пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявляла, что сегодня, 16 февраля, россия в очередной раз может нанести ракетный удар по Украине. Поэтому не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги.