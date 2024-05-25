Повітряна тривога вранці 25 травня — повторна небезпека ударів балістикою

Небезпека ударів балістикою — повітряна тривога вчетверте за ніч в низці областей
Повітряна тривога в Україні зараз 25 травня поширилась Харківською, Донецькою, Запорізькою та іншими областями. Вчетверте за ніч військові попереджають про загрозу балістичних ракет.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
Ранкова повітряна тривога зараз 25 травня
За даними українських захисників, повітряна тривога пов'язана з загрозою балістичних ракет.
Таким чином небезпеку оголосили в таких областях:
- Харківській,
- Дніпропетровській,
- Запорізькій,
- Донецькій.
Нагадаємо, що вночі 25 травня тричі оголошували повітряну тривогу в Україні. І тричі військові попереджали про загрозу застосування балістичних ракет.
Також ми повідомляли про атаку на Харків в ніч проти 25 травня. Внаслідок обстрілу загарбників виявили влучання в Слобідському районі міста та в Харківському районі. Прокуратура показала наслідки.
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