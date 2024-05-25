Повітряна тривога вранці 25 травня — повторна небезпека ударів балістикою

Ракета летить у небі. Фото: Укрінформ

Повітряна тривога в Україні зараз 25 травня поширилась Харківською, Донецькою, Запорізькою та іншими областями. Вчетверте за ніч військові попереджають про загрозу балістичних ракет.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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За даними українських захисників, повітряна тривога пов'язана з загрозою балістичних ракет.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином небезпеку оголосили в таких областях:

Харківській,

Дніпропетровській,

Запорізькій,

Донецькій.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що вночі 25 травня тричі оголошували повітряну тривогу в Україні. І тричі військові попереджали про загрозу застосування балістичних ракет.

Також ми повідомляли про атаку на Харків в ніч проти 25 травня. Внаслідок обстрілу загарбників виявили влучання в Слобідському районі міста та в Харківському районі. Прокуратура показала наслідки.