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В Україні знову загроза ракетних ударів

25 травня 2024 03:21
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Повітряна тривога в Україні вночі 25 травня
Росія атакує Україну ракетами. Фото ілюстративне: focus.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Повітряна тривога вночі, 25 травня, вкотре шириться областями України. Ракетна небезпека оголошена у центральних та північно-східних регіонах країни.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ

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Повітряна тривога вночі 25 травня 

Станом на 03:26 повітряна тривога оголошена у Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській областях. 

Карта повітряних тривог в Україні 25 травня
Скриншот alerts.in.ua

Станом на 03:34 військові повідомили про відбій повітряної тривоги. 

Відбій повітряної тривоги вночі 25 травня
Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

Нагадаємо, вночі, 25 травня, мер Харкова Ігор Терехов заявив, що внаслідок ударів Росії у Слобідському районі міста частково зруйнований ліцей та пошкоджена багатоповерхівка.

Також ми писали, що вдень, 24 травня, російські загарбники в черговий раз здійснили авіаудар по селищу Золочів Богодухівського району Харківської області. 

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