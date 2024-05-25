Повітряна тривога в Україні вночі 25 травня

Росія атакує Україну ракетами. Фото ілюстративне: focus.ua

Повітряна тривога вночі, 25 травня, вкотре шириться областями України. Ракетна небезпека оголошена у центральних та північно-східних регіонах країни.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Читайте також:

Повітряна тривога вночі 25 травня

Станом на 03:26 повітряна тривога оголошена у Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській областях.

Скриншот alerts.in.ua

Станом на 03:34 військові повідомили про відбій повітряної тривоги.

Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

Нагадаємо, вночі, 25 травня, мер Харкова Ігор Терехов заявив, що внаслідок ударів Росії у Слобідському районі міста частково зруйнований ліцей та пошкоджена багатоповерхівка.

Також ми писали, що вдень, 24 травня, російські загарбники в черговий раз здійснили авіаудар по селищу Золочів Богодухівського району Харківської області.