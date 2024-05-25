Утренняя воздушная тревога 25 мая - повторная опасность ударов баллистикой

Ракета летит в небе. Фото: Укринформ

Воздушная тревога в Украине сейчас 25 мая распространилась по Харьковской, Донецкой, Запорожской и другим областям. Третий раз за ночь военные предупреждают об угрозе баллистических ракет.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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По данным украинских защитников, воздушная тревога связана с угрозой баллистических ракет.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, опасность объявили в следующих областях:

Харьковской,

Днепропетровской,

Запорожский,

Донецкой.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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