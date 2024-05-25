Утренняя воздушная тревога 25 мая - повторная опасность ударов баллистикой

Опасность ударов баллистикой — воздушная тревога в третий раз за ночь в ряде областей
25 мая 2024 05:56
обновлено: 06:06
Ракета летит в небе. Фото: Укринформ
Воздушная тревога в Украине сейчас 25 мая распространилась по Харьковской, Донецкой, Запорожской и другим областям. Третий раз за ночь военные предупреждают об угрозе баллистических ракет.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
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По данным украинских защитников, воздушная тревога связана с угрозой баллистических ракет.
Таким образом, опасность объявили в следующих областях:
- Харьковской,
- Днепропетровской,
- Запорожский,
- Донецкой.
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