Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Опасность ударов баллистикой — воздушная тревога в третий раз за ночь в ряде областей arrow

Опасность ударов баллистикой — воздушная тревога в третий раз за ночь в ряде областей

25 мая 2024 05:56
обновлено: 06:06
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Утренняя воздушная тревога 25 мая - повторная опасность ударов баллистикой
Ракета летит в небе. Фото: Укринформ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 25 мая распространилась по Харьковской, Донецкой, Запорожской и другим областям. Третий раз за ночь военные предупреждают об угрозе баллистических ракет.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

Читайте также:

Утренняя воздушная тревога сейчас 25 мая

По данным украинских защитников, воздушная тревога связана с угрозой баллистических ракет.

Утренняя воздушная тревога сейчас 25 мая
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, опасность объявили в следующих областях:

  • Харьковской,
  • Днепропетровской,
  • Запорожский,
  • Донецкой.
Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 25 мая
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

обстрелы
оккупанты
воздушная тревога
ракеты
опасность
война в Украине
війна
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе

23 мая 2024

14:59 Ливни, грозы и шквалы — синоптик Диденко предупредила украинцев об ухудшении погоды завтра

19 мая 2024

17:07 Лунин станет игроком известного клуба — Реал не сможет удержать украинца