У Путіна відмовилися коментувати вибухи у Мачулищах

"Немає чого сказати": Пєсков відмовився коментувати атаку на військовий аеродром у Мачулищах
Прессекретар путіна Дмитро Пєсков не став коментувати інформацію про атаку на військовий аеродром у білоруських Мачулищах.
Про це він сказав російському Інтерфаксу.
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"Ні, нам немає чого тут сказати. В інформації, яка була опублікована, йшлося про Білорусь, Білорусь спростувала, тут немає чого додати", — заявив він журналістам.
Водночас уряд Лукашенка на цей час не озвучував жодних офіційних коментарів щодо атаки на Мачулищі.
Що сталося
26 лютого на військовому аеродромі "Мачулищі" за десять кілометрів від Мінська пролунали вибухи.
Пізніше стало відомо, що метою атаки став російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Внаслідок отриманих пошкоджень літак було повністю виведено з ладу.
Як повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн", атаку була здійснено двома дронами. За словами голови BYPOL Олександра Азарова, диверсію було організовано білоруськими партизанами, які вже покинули межі Білорусі.
Раніше самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявляв, що Білорусь, яка надає російським військовим свою територію для обстрілів України, відкрито воюватиме на боці росії лише в тому випадку, якщо хоча б один український солдат вторгнеться на територію РБ.