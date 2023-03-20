Немає жодних доказів, що путін відвідував Маріуполь, — розвідка
Нещодавно з'явилася інформація, що президент Росії Володимир Путін відвідав Маріуполь. Але немає жодних доказів, що зруйноване місто відвідало саме російський диктатор путін.
Про це повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов у ефірі "Ми-Україна".
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Заява Юсова
За словами Юсова, немає жодних доказів, що людина була путіною. Чоловік схожий на Володимира Путіна справді зафіксований на цих кадрах. Зараз точаться дискусії в експертних середовищах — чи путін живий? Але якщо він живий, то ми бачимо зустрічі того ж путіна за довгим столом на відстані від живих людей, у нього тремтять руки та багато інших дуже характерних ознак, що добре характеризують самого путіна.
"Серед цих характерних ознак немає гуляння вечірнім Маріуполем", — сказав Юсов.
Нагадаємо, у кремлі стверджують, що президент рф владимир путін здійснив поїздку до захопленого Маріуполя, де "оглянув низку об'єктів міста і поспілкувався з місцевими жителями". Після цього він "доручив розібратися з проблемами, про які розповіли йому мешканці міста".
Також ми писали, що російські державні інформагентства стверджують, що президент Росії Володимир Путін здійснив робочу поїздку до окупованого Маріуполя. Мережею навіть поширюються відео, де російський диктатор уночі їде містом.