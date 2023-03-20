Нет никаких доказательств, что путин посещал Мариуполь, — разведка
Недавно появилась информация, что президент рф владимир путин посетил Мариуполь. Но нет никаких доказательств, что разрушенный город посетил именно российский диктатор путин.
Об этом сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире "Мы-Украина".
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Заявление Юсова
По словам Юсова, нет никаких доказательств, что человек был путиным. Мужчина похожий на Владимира Путина действительно зафиксирован на этих кадрах. Сейчас ведутся дискуссии в экспертных средах — жив ли путин? Но если он жив, то мы видим встречи того же путина за длинным столом на расстоянии от живых людей, у него дрожат руки и многие другие очень характерные признаки, хорошо характеризующие самого путина.
"Среди этих характерных признаков нет гуляния вечерним Мариуполем", — сказал Юсов.
Напомним, в кремле утверждают, что президент россии владимир путин совершил поездку в захваченный Мариуполь, где "осмотрел ряд объектов города и пообщался с местными жителями". После этого он "поручил разобраться с проблемами, о которых рассказали ему жители города".
Также мы писали, что российские государственные информагентства утверждают, что президент россии владимир путин совершил рабочую поездку в оккупированный Мариуполь. Сетью даже распространяются видео, где российский диктатор ночью едет по городу.