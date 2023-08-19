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"Неможливе дійсно можливо": Резніков про "зелене світло" на поставку F-16 Україні

19 серпня 2023 00:32
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
"Неможливе дійсно можливо": Резніков про "зелене світло" на поставку F-16 Україні
Винищувач F-16. Фото: Overclockers
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Нідерланди і Данія отримали згоду США на поставку України винищувачів F-16. Українські пілоти довели, що здатні швидко освоїти головні особливості керування цією технікою.

Про це на своїй сторніці у Twitter написав міністр оборони україни Олексій Резніков

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"Чудові новини від наших друзів із Сполучених Штатів! Є зелене світло для Нідерландів і Данії на поставку F-16 в Україну після завершення навчання наших пілотів. Україна довела, що неможливе дійсно можливо. Наші військові довели, що вони наповнені швидко навчаються", — написав Резніков.

Міністр підкреслив, що вже скоро Україна покаже всьому світу, що її перемога неминуча і подякував союзникам за допомогу.

"Скоро ми доведемо, що перемога України неминуча. Дякуємо всім нашим партнерам і друзям у Сполучених Штатах, Нідерландах і Данії. Вперед до Перемоги!", — резюмував Резніков.

Напомним, по мнению экспертов, Украина может победить в контрнаступлении и без F-16.

Добавим, что первая группа украинских пилотов завершит военные учения на истребителях F-16 к следующему лету. Этот процесс затягивается, в частности, из-за прохождения дополнительных языковых курсов.

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