Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow "Невозможное действительно возможно": Резников о "зеленом свете" на поставку F-16 Украине arrow

"Невозможное действительно возможно": Резников о "зеленом свете" на поставку F-16 Украине

19 августа 2023 00:32
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
"Невозможное действительно возможно": Резников о "зеленом свете" на поставку F-16 Украине
Истребитель F-16. Фото: Overclockers
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Нидерланды и Дания получили согласие США на поставку Украины истребителей F-16. Украинские пилоты доказали, что способны быстро освоить главные особенности управления этой техникой.

Об этом на своей странице в Twitter написал министр обороны Украины Алексей Резников.

Читайте также:

Истребители F-16 для Украины

"Великолепные новости от наших друзей из Соединенных Штатов! Есть зеленый свет для Нидерландов и Дании на поставку F-16 в Украину после завершения обучения наших пилотов. Украина доказала, что невозможно действительно возможно. Наши военные доказали, что они наполнены быстро обучающимися", — написал Резников.

Министр подчеркнул, что уже скоро Украина покажет всему миру, что ее победа неизбежна и поблагодарил союзников за помощь.

"Скоро мы докажем, что победа Украины неизбежна. Спасибо всем нашим партнерам и друзьям в Соединенных Штатах, Нидерландах и Дании. Вперед к Победе!" , — резюмировал Резников.

Напомним, по мнению экспертов, Украина может победить в контрнаступлении и без F-16.

Добавим, что первая группа украинских пилотов завершит военные учения на истребителях F-16 к следующему лету. Этот процесс затягивается, в частности, за прохождения дополнительных языковых курсов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

"Наша справа". Скандальные ДТП

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз