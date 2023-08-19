"Невозможное действительно возможно": Резников о "зеленом свете" на поставку F-16 Украине

Истребитель F-16. Фото: Overclockers

Нидерланды и Дания получили согласие США на поставку Украины истребителей F-16. Украинские пилоты доказали, что способны быстро освоить главные особенности управления этой техникой.

Об этом на своей странице в Twitter написал министр обороны Украины Алексей Резников.

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"Великолепные новости от наших друзей из Соединенных Штатов! Есть зеленый свет для Нидерландов и Дании на поставку F-16 в Украину после завершения обучения наших пилотов. Украина доказала, что невозможно действительно возможно. Наши военные доказали, что они наполнены быстро обучающимися", — написал Резников.

Министр подчеркнул, что уже скоро Украина покажет всему миру, что ее победа неизбежна и поблагодарил союзников за помощь.

"Скоро мы докажем, что победа Украины неизбежна. Спасибо всем нашим партнерам и друзьям в Соединенных Штатах, Нидерландах и Дании. Вперед к Победе!" , — резюмировал Резников.

Напомним, по мнению экспертов, Украина может победить в контрнаступлении и без F-16.

Добавим, что первая группа украинских пилотов завершит военные учения на истребителях F-16 к следующему лету. Этот процесс затягивается, в частности, за прохождения дополнительных языковых курсов.