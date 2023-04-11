Нескінченні черги, алкоголізм та мародерство: як сьогодні виживають жителі Маріуполя

Маріуполь за час повномасштабної війни перетворився на місто-привид. Фото: ALEXANDER ERMOCHENKO/REUTERS

Місто Маріуполь, яке зараз перебуває під російською окупацією, за час великої війни перетворилося на місто-привид. Цілі райони Маріуполя в руїнах, а нечисленні його жителі перебувають на грані виживання.

Про це розповіли російські "волонтерки", які регулярно навідуються до Маріуполя, пише "Север.Реалии".

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Місто-привид

Одна з росіянок, на ім'я Світлана, розповіла, що сьогоднішній Маріуполь, це "не те місце, в якому людям варто бути постійно, навіть якщо займатися його відновленням".

"Відчуття, що це місто-привид. Одні руїни, сама атмосфера витягує з тебе сили. Люди рік серед усього цього живуть. Неможливо себе адекватно почувати, перебуваючи в такому місці, тому психіка починає адаптуватися, включаються захисні механізми, коли квазіреальність сприймається як норма, підмінюючи собою нормальність, адже інакше можна збожеволіти", — сказала вона.

Мародерство

Жінки також розповіли, що старе життя маріупольців "остаточно утилізують" мігранти, які приїхали на будівельні роботи з відновлення міста.

"Зверху скидають із поверхів усе, що не забрали мародери. Там, де залишаються фасади цілі, з вікон викидають, якщо фасаду немає, то просто скидають вниз. Це все розносить вітром, втоптується в багнюку. Потім ці купи забирають", — розповіла жінка, на ім'я Ольга.

Продукти як розкіш

Росіянки розповідають, що для більшості жителів Маріуполя, єдиною їжею, яку вони можуть собі дозволити, є пайки, які видають окупанти. Туди входять лише макарони, рибні консерви та борошно.

"У магазинах всього повно, але це доступно лише для військових і будівельників, які отримують нормальні гроші. Місцевим дорого", — розповіла одна з жінок.

Вона додала, що місцеві купляють продукти на ринку, там дешевше. Алкоголь та сигарети також популярні на ринку.

"Палені сигарети можна купити по 50 рублів за пачку, їх з-під поли продавці в магазинах та кіосках продають. Місцеве мелітопольське пиво недороге, але при цьому холодильник у магазині може бути забитий імпортним пивом "Корона", теж за 50 рублів за все. Стоять на полицях дорогі імпортні коньяк та шампанське. Досі у продажу можна знайти те, що на початку війни виносили із супермаркетів", — каже Олена.

Алкоголізм та відсутність роботи

Також у репортажі зазначається, що у жителів Маріуполя досить обмежений вибір роботи. Вони працюють на прибиранні вулиць, торгують на ринку або таксують.

Також зазначається, що на вулицях багато п'яних людей.

"Дівчата-підлітки сидять вечорами з пивом із будівельниками-узбеками. У парадних п'ють та грають у доміно. Пізно ввечері чути стрілянину. Обличчя людей сірі, усмішок майже немає. Багато п'яних. На це все просто неможливо дивитись тверезими очима", — вважає Ольга.

Черги та неможливість вижити без російського паспорта

"Ліфти не працюють, воду з-під крана не можна пити. Тобто треба купити води, довезти на возі, віз залишити внизу не можна, бо його вкрадуть, тому все це треба затягнути на поверх. Потім треба сходити по гуманітарку, відстояти чергу, потім треба до поліклініки. Це стати о сьомій ранку і зайняти чергу, а поліклініка до третьої години дня", — йдеться у репортажі.

Також зазначається, що люди, які не мають російського паспорта, навіть не можуть скористатися банкоматом.

"Там черги у банкоматів, черги за російськими паспортами, без яких дуже важко там виживати, хто має гроші, виїжджають робити паспорти в Ростов-на-Дону чи Краснодар. Нескінченні черги ... Нічого не працює, як має працювати: будинки без світла, нескінченні склопакети, якась неймовірна їхня кількість. Виглядає це жахливо: абсолютно зруйнований будинок, в якому не можна жити, перекошена конструкція з переламаними стінами, в які ставлять склопакети. Ці чорні квартири, що згоріли, і туди методично вставляють склопакети, а наступного дня йдеш, а в одному з чорних вікон горить світло", — йдеться у репортажі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Маріуполі щодня відбуваються руйнування будівель. Прикладом тому служать будинки по проспекту Металургів, 121 та вулиці Маміна-Сибіряка, 36, які тепер являють собою лише каміння та ями.