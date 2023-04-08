Окупанти продовжують знищувати будинки мирних жителів Маріуполя

Зруйнований Маріуполь. Фото: Маріупольська міська рада

В окупованому Маріуполі щодня відбуваються руйнування будівель. Прикладом тому служать будинки по проспекту Металургів, 121 та вулиці Мамина-Сибиряка, 36, які тепер є лише каменями та ями.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Читайте також:

Зруйновані будинки у Маріуполі

Причиною є дії російських окупантів, які спочатку обстріляли мирні райони, а потім демонтували будівлі, щоб приховати свої воєнні злочини.

На території зруйнованих будинків не знайдено навіть кісток убитих маріупольців, всі останки було прибрано разом із будівельним сміттям.

Попри такі жахливі події, мешканці Маріуполя не втратили надію на відродження свого міста. Залишається лише пам'ять у тому, що було, і мрія у тому, що може бути у майбутньому.

Усі охочі допомагають відновленню міста, щоб життя повернулося до нього якнайшвидше. Але справжнє відродження Маріуполя буде неповним без повернення прапора України та прочитання пам'яті загиблих під час окупації.

Нагадаємо, що російська окупаційна армія продовжує зміцнювати захоплені території Запорізької області. Для цього в Маріуполі почали виготовляти бетонні оборонні блоки, відомі як зуби дракона.