Бесконечные очереди, алкоголизм и мародерство: как сегодня выживают жители Мариуполя

Мариуполь за время полномасштабной войны превратился в город-призрак. Фото: ALEXANDER ERMOCHENKO/REUTERS

Город Мариуполь, который сейчас находится под российской оккупацией, за время великой войны превратился в город-призрак. Целые районы Мариуполя в руинах, а немногочисленные его жители находятся на грани выживания.

Об этом рассказали российские "волонтерки", которые регулярно наведываются в Мариуполь, пишет "Север.Реалии".

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Город-призрак

Одна из россиянок, по имени Светлана, рассказала, что сегодняшний Мариуполь это "не то место, в котором людям следует быть постоянно, даже если заниматься его восстановлением".

"Ощущение, что это город-призрак. Одни руины, сама атмосфера вытягивает из тебя силы. Люди год среди всего этого живут. Невозможно себя адекватно чувствовать, находясь в таком месте, поэтому психика начинает адаптироваться, включаются защитные механизмы, когда квазиреальность воспринимается как норма, подменяя собой нормальность, ведь иначе можно сойти с ума", — сказала она.

Мародерство

Женщины также рассказали, что старую жизнь мариупольцев "окончательно утилизируют" мигранты, приехавшие на строительные работы по восстановлению города.

"Сверху сбрасывают с этажей все, что не забрали мародеры. Там, где остаются фасады целые, из окон выбрасывают, если фасада нет, то просто сбрасывают вниз. Это все разносит ветром, втаптывается в грязи. Потом эти кучи забирают", — рассказала женщина, по имени Ольга.

Продукты как роскошь

Россиянка рассказывает, что для большинства жителей Мариуполя, единственной пищей, которую они могут себе позволить, стали пайки, которые выдают оккупанты. Туда входят только макароны, рыбные консервы и мука.

"В магазинах всего полно, но это доступно только для военных и строителей, получающих нормальные деньги. Местным дорого", — рассказала одна из женщин.

Она добавила, что местные покупают продукты на рынке там дешевле. Алкоголь и сигареты также пользуются популярностью на рынке.

"Паленые сигареты можно купить по 50 рублей за пачку, их из-под полы продавцы в магазинах и киосках продают. Местное мелитопольское пиво недорогое, но при этом холодильник в магазине может быть забит импортным пивом "Корона", тоже за 50 рублей всего. Стоят на полках дорогие импортные коньяк и шампанское. До сих пор в продаже можно найти то, что в начале войны выносили из супермаркетов", — говорит Елена.

Алкоголизм и отсутствие работы

Также в репортаже говорится, что у жителей Мариуполя достаточно ограниченный выбор работы. Они работают на уборке улиц, торгуют на рынке или таксируют.

Также отмечается, что на улицах много пьяных людей.

"Девушки-подростки сидят по вечерам с пивом со строителями-узбеками. У парадных пьют и играют в домино. Поздно вечером слышна стрельба. Лица людей серые, улыбок почти нет. Много пьяных. На это все просто невозможно смотреть трезвыми глазами", — считает Ольга.

Очереди и невозможность выжить без паспорта

"Лифты не работают, воду из-под крана нельзя пить. То есть надо купить воды, довезти на телеге, телегу оставить внизу нельзя, потому что ее украдут, поэтому все это нужно затянуть на этаж. Затем нужно сходить по гуманитарку, отстоять очередь, потом надо в поликлинику. Это стать в семь утра и занять очередь, а поликлиника к трем часам дня закрыта", — говорится в репортаже.

Также отмечается, что люди, у которых нет российского паспорта, даже не могут воспользоваться банкоматом.

"Там очереди у банкоматов, очереди по российским паспортам, без которых очень тяжело там выживать, у кого есть деньги, выезжают делать паспорта в Ростов-на-Дону или Краснодар. Бесконечные очереди... Ничего не работает, как должно работать: дома без света, бесконечные стеклопакеты, какое-то невероятное их количество. Выглядит это ужасно: совершенно разрушенный дом, в котором нельзя жить, перекошенная конструкция с переломанными стенами, и туда методично вставляют стеклопакеты, а на следующий день идешь, а в одном из черных окон горит свет", — говорится в репортаже.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Мариуполе ежедневно происходит разрушение зданий. Примером тому служат дома по проспекту Металлургов, 121 и улице Мамина-Сибиряка, 36, которые теперь представляют собой только камни и ямы.