Повторні вибухи в Одесі 18 липня: ворожий обстріл Півдня

Вибухи в нічному місті. Ілюстративне фото: google.com

В Одесі вночі, 18 липня, кілька разів повторно лунають вибухи. Ми зібрали всю важливу інформацію про цю подію.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Вибухи в Одесі 18 липня

Оновлено 03:12. В Одесі повторно лунають потужні вибухи. За попередньою інформацією, працюють сили ППО.

Нагадаємо, що в Миколаєві та Одесі вночі, 18 липня, лунають вибухи. Все, що наразі про це відомо, читайте в нашій статті.

Також ми повідомляли, що в Одесі вночі, 18 липня, гримлять потужні вибухи. Ми зібрали всю важливу інформацію про цю подію.

Додамо, що вночі, 18 липня, в Миколаєві було чути вибухи. Є повідомлення про пожежу в місті.