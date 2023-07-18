Повторні вибухи в Одесі 18 липня: ворожий обстріл Півдня

Нескінченні вибухи в Одесі: обстріл Півдня
18 липня 2023 03:11
оновлено: 03:14
Вибухи в нічному місті. Ілюстративне фото: google.com
В Одесі вночі, 18 липня, кілька разів повторно лунають вибухи. Ми зібрали всю важливу інформацію про цю подію.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
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Вибухи в Одесі 18 липня
Оновлено 03:12. В Одесі повторно лунають потужні вибухи. За попередньою інформацією, працюють сили ППО.
Нагадаємо, що в Миколаєві та Одесі вночі, 18 липня, лунають вибухи. Все, що наразі про це відомо, читайте в нашій статті.
Також ми повідомляли, що в Одесі вночі, 18 липня, гримлять потужні вибухи. Ми зібрали всю важливу інформацію про цю подію.
Додамо, що вночі, 18 липня, в Миколаєві було чути вибухи. Є повідомлення про пожежу в місті.