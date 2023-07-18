Повторные взрывы в Одессе 18 июля: вражеский обстрел Юга

Взрывы в ночном городе. Иллюстративное фото: google.com

В Одессе ночью, 18 июля, несколько раз повторно раздаются взрывы. Мы собрали всю важную информацию об этом событии.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Взрывы в Одессе 18 июля

Обновлено 03:12. В Одессе повторно раздаются мощные взрывы. По предварительной информации, работают силы ПВО.

Напомним, что в Николаеве и Одессе ночью, 18 июля, раздаются взрывы. Все, что сейчас известно, читайте в нашей статье.

Также мы сообщали, что в Одессе ночью 18 июля гремят мощные взрывы. Мы собрали всю важную информацию об этом событии.

Добавим, что ночью, 18 июля, в Николаеве были слышны взрывы. Есть сообщения о пожаре в городе.