Повторные взрывы в Одессе 18 июля: вражеский обстрел Юга

Бесконечные взрывы в Одессе: обстрел Юга
18 июля 2023 03:11
обновлено: 03:14
Взрывы в ночном городе. Иллюстративное фото: google.com
В Одессе ночью, 18 июля, несколько раз повторно раздаются взрывы. Мы собрали всю важную информацию об этом событии.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
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Взрывы в Одессе 18 июля
Обновлено 03:12. В Одессе повторно раздаются мощные взрывы. По предварительной информации, работают силы ПВО.
Напомним, что в Николаеве и Одессе ночью, 18 июля, раздаются взрывы. Все, что сейчас известно, читайте в нашей статье.
Также мы сообщали, что в Одессе ночью 18 июля гремят мощные взрывы. Мы собрали всю важную информацию об этом событии.
Добавим, что ночью, 18 июля, в Николаеве были слышны взрывы. Есть сообщения о пожаре в городе.