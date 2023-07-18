Вибухи в Миколаєві та Одесі вночі 18 липня: атака РФ на Південь

Вибухи в Миколаєві та Одесі: ворожий обстріл БпЛА
У Миколаєві та Одеській області вночі, 18 липня, лунають вибухи. Все, що наразі про це відомо, читайте в нашій статті.
Про вибухи повідомляють Новини.LIVE.
Вибухи в Миколаєві та Одеській області вночі 18 липня
Оновлено 02:03. Прогриміли вибухи в Миколаєві та на Одещині. Повідомляють, що працює ППО.
Оновлено 02:19. В Одесі пролунали повторні вибухи.
Оновлено 02:21. Наразі повітряна тривога зберігається в низці областей України.
Оновлено 02:33. Знову гримлять вибухи в Одесі.
Оновлено 02:35. Знову вибухи в Одесі.
Оновлено 02:36. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив, що РФ атакує Південь ударними безпілотниками. За його словами, ймовірно будуть ще атаки, можливе застосування ракет.
Оновлено 02:41. В Одесі повторно лунають вибухи.
Оновлюється...
Нагадаємо, що вночі, 18 липня, в Україні в низці областей оголошено повітряну тривогу. Також є загроза застосування балістичного озброєння.
Також ми повідомляли, що в низці областей України на сході та півдні вранці 17 липня оголошено повітряну тривогу.
Додамо, що росіяни обстріляли центр міста Білопілля, що в Сумській області. Внаслідок цього загинуло дві жінки.