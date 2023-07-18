Вибухи в Миколаєві та Одесі вночі 18 липня: атака РФ на Південь

Вибухи в місті вночі. Ілюстративне фото: google.com

У Миколаєві та Одеській області вночі, 18 липня, лунають вибухи. Все, що наразі про це відомо, читайте в нашій статті.

Про вибухи повідомляють Новини.LIVE.

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Вибухи в Миколаєві та Одеській області вночі 18 липня

Оновлено 02:03. Прогриміли вибухи в Миколаєві та на Одещині. Повідомляють, що працює ППО.

Оновлено 02:19. В Одесі пролунали повторні вибухи.

Оновлено 02:21. Наразі повітряна тривога зберігається в низці областей України.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:33. Знову гримлять вибухи в Одесі.

Оновлено 02:35. Знову вибухи в Одесі.

Оновлено 02:36. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив, що РФ атакує Південь ударними безпілотниками. За його словами, ймовірно будуть ще атаки, можливе застосування ракет.

Джерело: t.me/odeskaODA

Оновлено 02:41. В Одесі повторно лунають вибухи.

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Нагадаємо, що вночі, 18 липня, в Україні в низці областей оголошено повітряну тривогу. Також є загроза застосування балістичного озброєння.

Також ми повідомляли, що в низці областей України на сході та півдні вранці 17 липня оголошено повітряну тривогу.

Додамо, що росіяни обстріляли центр міста Білопілля, що в Сумській області. Внаслідок цього загинуло дві жінки.