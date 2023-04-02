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Нічим не відрізняється від АК-47: Нєбитов показав ганебні "новинки" для російських військ

2 квітня 2023 23:09
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Андрій Нєбитов
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Досить часто російські військові, тікаючи від ЗСУ, через страх забувають навіть свою зброю. Таким чином, знайшли російський автомат АК-12 та розповіли, чим воює армія рф і як він відрізняється від автомата Калашникова.

Відповідний відеоогляд начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов розмістив у своєму YouTube.

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"Оглянемо черговий артефакт. Цього разу це будуть не рештки Радянського Союзу, якими користується армія рф, нам пощастило, нам до рук потрапив автомат АК-12. Це нібито новий автомат, на озброєнні російської армії він з 2018 року, однак особливо нічим "новим" не вирізняється", — сказав Нєбитов.

Він розповів, що самі росіяни представляли цю зброю, як супер сучасну роботу інженерів, інструкторів та інших фахівців, але вийшов такий автомат, який повністю нагадує старий автомат Калашникова (АК-47).

"Інструктори ж сидять недаремно і зарплати великі отримують, серйозні вливаються кошти у воєнно-промисловий комплекс рф і вони розробили аж такий автомат. Просто вкрали гроші", — саркастично сказав начальник поліції.

Він підсумував, що це все одно що перефарбувати "жигулі" в чорний колір і назвати це "мерседесом", зовсім не отримавши відповідних технічних характеристик.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів. Річка Ірпінь — врятувала столицю від російської навали.

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