Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від російських окупантів на початку повномасштабного вторгнення загарбників. Річка Ірпінь — врятувала столицю від російської навали.

Про це розповів Зеленський у своєму Telegram-каналі.

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На початку повномасштабного вторгнення росіян бійці ЗСУ ухвалили складне рішення. Вони підірвали дамбу річки Ірпінь.

Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що вода стала зброєю захисту.

Війська рф, які дісталися у Київську область на важкій техніці, застрягли в болоті та почали рухатися вздовж річки в пошуках лазівки. Така затримка окупантів стала життєво-необхідною для українських сил оборони.

"Під натиском українських воїнів російські окупанти були змушені тікати з Київщини. Цьому сприяла ще одна секретна зброя, яка вже кілька століть допомагає воїнам України захищати ці землі від ворожих навал", — розповів Зеленський.

Нагадаємо, наприкінці 401 дня війни Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців. Він наголосив, що всі російські вбивці і кати отримають свої законні вироки.

Також ми писали, що у п'ятницю, 31 березня, у Бучі було підписано декларацію про відповідальність російських окупантів за злочини в Україні. На саміті брали участь лідери з кількох країн, включно з прем'єр-міністрами Словаччини, Словенії та Хорватії, президентом Молдови та президентом України Володимиром Зеленським.