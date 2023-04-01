Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів arrow

Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

1 квітня 2023 12:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Володимир Зеленський
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від російських окупантів на початку повномасштабного вторгнення загарбників. Річка Ірпінь — врятувала столицю від російської навали.

Про це розповів Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Деталі

На початку повномасштабного вторгнення росіян бійці ЗСУ ухвалили складне рішення. Вони підірвали дамбу річки Ірпінь. 

Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що вода стала зброєю захисту.

Війська рф, які дісталися у Київську область на важкій техніці, застрягли в болоті та почали рухатися вздовж річки в пошуках лазівки. Така затримка окупантів стала життєво-необхідною для українських сил оборони. 

"Під натиском українських воїнів російські окупанти були змушені тікати з Київщини. Цьому сприяла ще одна секретна зброя, яка вже кілька століть допомагає воїнам України захищати ці землі від ворожих навал", — розповів Зеленський.

Нагадаємо, наприкінці 401 дня війни Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців. Він наголосив, що всі російські вбивці і кати отримають свої законні вироки.

Також ми писали, що у п'ятницю, 31 березня, у Бучі було підписано декларацію про відповідальність російських окупантів за злочини в Україні. На саміті брали участь лідери з кількох країн, включно з прем'єр-міністрами Словаччини, Словенії та Хорватії, президентом Молдови та президентом України Володимиром Зеленським.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:57 Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

22:26"Сьогодні зроблено крок на зміцнення духовної незалежності": звернення Зеленського

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Ексклюзив

18:40Китай виступив проти розміщення ядерної зброї у білорусі: експерт роз’яснив, чому

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB