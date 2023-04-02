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Ничем не отличается от АК-47: Небытов показал позорные "новинки" для российских войск

2 апреля 2023 23:09
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Андрей Небитов
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Довольно часто российские военные, убегая от ВСУ, из-за страха забывают даже свое оружие. Таким образом, нашли российский автомат АК-12 и рассказали, чем воюет армия россии и как он отличается от автомата Калашникова.

Соответствующий видео обзор начальник полиции Киевской области Андрей Небытов разместил в своем YouTube.

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"Осмотрим очередной артефакт. На этот раз это будут не остатки Советского Союза, которыми пользуется армия рф, нам повезло, нам в руки попал автомат АК-12. Это якобы новый автомат, на вооружении российской армии он с 2018 года, однако особенно ничем "новым"не отличается", — сказал Небытов.

Он рассказал, что сами россияне представляли это оружие, как суперсовременную работу инженеров, инструкторов и других специалистов, но получился такой же, полностью напоминающий старый автомат Калашникова (АК-47).

"Инструкторы же сидят не зря и зарплаты большие получают, серьезные вливаются средства в военно-промышленный комплекс россии и они разработали такой автомат. Просто украли деньги", — саркастически сказал начальник полиции.

Он подытожил, что это все равно что перекрасить "жигули" в черный цвет и назвать это "мерседесом", совсем не получив соответствующих технических характеристик.

Напомним, недавно Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов. Река Ирпень — спасла столицу от русского нашествия.

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