Обстріли Хмельницького 27 лютого — чим окупанти атакували місто

Окупанти атакували область БпЛА

Уночі, 27 лютого, російські війська атакували Хмельницьку область дронами. Внаслідок обстрілів є влучання та жертви, триває гасіння пожеж.

Про це повідомив мер Хмельницька Олександр Симчишин.

Нічна атака Хмельницького

Як повідомив мер міста, вночі окупанти здійснили атаку безпілотниками.

"Чергова масована терористична атака на Хмельницьку громаду. Цього разу ворог використав БПЛА. Наразі відомо про одного загиблого та чотирьох поранених", — написав Симчишин.

Міський очільник додав, що ударами пошкоджено низку будівель, на місцях влучань триває гасіння пожеж.

Нагадаємо, уночі, 27 лютого, у низці областей України почалась повітряна тривога. Вибухи було чутно у Хмельницькій та Київській областях.