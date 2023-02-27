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Нічна атака дронів: у Хмельницькому є загиблі та поранені

27 лютого 2023 07:37
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Обстріли Хмельницького 27 лютого — чим окупанти атакували місто
Окупанти атакували область БпЛА
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Уночі, 27 лютого, російські війська атакували Хмельницьку область дронами. Внаслідок обстрілів є влучання та жертви, триває гасіння пожеж. 

Про це повідомив мер Хмельницька Олександр Симчишин.

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Як повідомив мер міста, вночі окупанти здійснили атаку безпілотниками.

"Чергова масована терористична атака на Хмельницьку громаду. Цього разу ворог використав БПЛА. Наразі відомо про одного загиблого та чотирьох поранених", — написав Симчишин.

Міський очільник додав, що ударами пошкоджено низку будівель, на місцях влучань триває гасіння пожеж.

Нагадаємо, уночі, 27 лютого, у низці областей України почалась повітряна тривога. Вибухи було чутно у Хмельницькій та Київській областях. 

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