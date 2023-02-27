Обстріли Хмельницького 27 лютого — чим окупанти атакували місто

Нічна атака дронів: у Хмельницькому є загиблі та поранені
Уночі, 27 лютого, російські війська атакували Хмельницьку область дронами. Внаслідок обстрілів є влучання та жертви, триває гасіння пожеж.
Про це повідомив мер Хмельницька Олександр Симчишин.
-
Ще пів тисячі російських військових були знищені ЗСУ: Генштаб назвав нові втрати рф
-
Українські фехтувальники вибороли шість медалей на ЮЧЄ-2023
-
Путінська погань атакувала Запоріжжя: є "прильоти"
-
В Бразилії російський дипломат напав на співвітчизницю, яка протестувала проти війни
-
Через неприцільні обстріли: російські війська вбили десятки своїх цивільних у Бєлгороді
-
Укренерго недоотримує достатньо коштів через низькі тарифи: оцінка експерта
-
Франція готується до запровадження обмежень на використання води через посуху
-
Як корупція підживлює війну
-
Херсонські колаборанти тікають до Криму: "адміністрація" області оголосила добровільну евакуацію
-
Фінансисти розповіли, чого українцям чекати від курсу долара навесні
Нічна атака Хмельницького
Як повідомив мер міста, вночі окупанти здійснили атаку безпілотниками.
"Чергова масована терористична атака на Хмельницьку громаду. Цього разу ворог використав БПЛА. Наразі відомо про одного загиблого та чотирьох поранених", — написав Симчишин.
Міський очільник додав, що ударами пошкоджено низку будівель, на місцях влучань триває гасіння пожеж.
Нагадаємо, уночі, 27 лютого, у низці областей України почалась повітряна тривога. Вибухи було чутно у Хмельницькій та Київській областях.