Обстрелы Хмельницкого 27 февраля — чем оккупанты атаковали город

Оккупанты атаковали область БпЛА

Ночью 27 февраля российские войска атаковали Хмельницкую область дронами. В результате обстрелов есть попадание и жертвы, продолжается тушение пожаров.

Об этом сообщил мэр Хмельницкого Александр Симчишин.

Ночная атака Хмельницкого

Как сообщил мэр города, ночью оккупанты совершили атаку беспилотниками.

"Очередная массированная террористическая атака на Хмельницкую громаду. На этот раз враг использовал БпЛА. Сейчас известно об одном погибшем и четырех раненых", — написал Симчишин.

Городской глава добавил, что ударами поврежден ряд зданий, на местах попаданий продолжается тушение пожаров.

Напомним, ночью 27 февраля в ряде областей Украины началась воздушная тревога. Взрывы были слышны в Хмельницкой и Киевской областях.