Обстрелы Хмельницкого 27 февраля — чем оккупанты атаковали город

Ночная атака дронов: в Хмельницком есть погибшие и раненые
Ночью 27 февраля российские войска атаковали Хмельницкую область дронами. В результате обстрелов есть попадание и жертвы, продолжается тушение пожаров.
Об этом сообщил мэр Хмельницкого Александр Симчишин.
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Ночная атака Хмельницкого
Как сообщил мэр города, ночью оккупанты совершили атаку беспилотниками.
"Очередная массированная террористическая атака на Хмельницкую громаду. На этот раз враг использовал БпЛА. Сейчас известно об одном погибшем и четырех раненых", — написал Симчишин.
Городской глава добавил, что ударами поврежден ряд зданий, на местах попаданий продолжается тушение пожаров.
Напомним, ночью 27 февраля в ряде областей Украины началась воздушная тревога. Взрывы были слышны в Хмельницкой и Киевской областях.