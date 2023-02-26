Армія рф за добу 34 рази атакувала цивільні об’єкти Донецької області

Загарбники продовжують тероризувати цивільне населення

За 25 лютого армія росії 34 рази атакувала Донеччину з різного озброєння. Внаслідок чого пошкоджено майже 20 житлових будинків.

Про це інформує Національна поліція України.

Наслідки ворожих обстрілів

Так, протягом доби під обстрілами окупантів перебували 15 населених пунктів Донецької області.

Зокрема це — Авдіївка, Курахове, Бахмут, Костянтинівка, Часів Яр, Красногорівка, Дружківка, Краматорськ, смт Велика Новосілка, Очеретине, селах Карлівка, Сєверне, Ласточкине, Тоненьке, Красногорівка.

Ворог вів вогонь з авіації, ракетних систем, РСЗВ "Град", артилерії та танків. Наразі відомо, що внаслідок атак пошкоджено 23 цивільних об‘єкти, серед яких — 18 житлових будинків, адмінбудівлі, міськрада, школа та амбулаторія.

Нагадаємо, раніше ми писали, що цієї ночі під обстрілом була і Харківщина. Найбільше руйнувань зафіксовано у Куп’янському районі, де постраждала 82-річна жінка.