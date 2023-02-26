Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупанти за добу 34 рази атакували Донецьку область: пошкоджено будинки, школи та лікарню arrow

Окупанти за добу 34 рази атакували Донецьку область: пошкоджено будинки, школи та лікарню

26 лютого 2023 12:06
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Армія рф за добу 34 рази атакувала цивільні об’єкти Донецької області
Загарбники продовжують тероризувати цивільне населення
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

За 25 лютого армія росії 34 рази атакувала Донеччину з різного озброєння. Внаслідок чого пошкоджено майже 20 житлових будинків.

Про це інформує Національна поліція України.

Читайте також:

Наслідки ворожих обстрілів

Так, протягом доби під обстрілами окупантів перебували 15 населених пунктів Донецької області.

Зокрема це — Авдіївка, Курахове, Бахмут, Костянтинівка, Часів Яр, Красногорівка, Дружківка, Краматорськ, смт Велика Новосілка, Очеретине, селах Карлівка, Сєверне, Ласточкине, Тоненьке, Красногорівка.

Ворог вів вогонь з авіації, ракетних систем, РСЗВ "Град", артилерії та танків. Наразі відомо, що внаслідок атак пошкоджено 23 цивільних об‘єкти, серед яких — 18 житлових будинків, адмінбудівлі, міськрада, школа та амбулаторія.

Нагадаємо, раніше ми писали, що цієї ночі під обстрілом була і Харківщина. Найбільше руйнувань зафіксовано у Куп’янському районі, де постраждала 82-річна жінка.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

12:28 Окупанти вчергове атакували прикордоння Сумщини: що відомо

12:20 Біля берегів Італії сталася аварія корабля з мігрантами: понад 30 загиблих

12:10 "Миколаївводоканал" скоро отримає хлор для очищення води

12:08 Ненажерлива росіянка загинула на конкурсі з поїдання млинців

12:00 Глибокого занепокоєння мало: Захід має розширити рамки військової допомоги

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:54 ​​​​​​​В Гаазі обговорили використання штучного інтелекту у військових цілях: до чого домовилися

11:43 Президент Чехії спрогнозував, якою буде росія після завершення війни

Новина з фото

11:40 Весняна посівна: що і скільки сіятимуть на Одещині

11:27 ​​​​​​​Споживання електроенергії в Україні знизилося: у якому регіоні тривають відключення світла

11:27 Глави ЄС можуть відвідати Китай у першій половині 2023 року

Новина з відео

10:50 Ярмоленко може пропустити матч збірної України проти Англії: в чому причина

Новина з відео

10:43 Сьогодні — День кримського спротиву російській окупації

Новина з відео

06:35 Прощена неділя 2023: привітання зі святом у віршах, прозі та листівках

Новина з відео

06:05 Прощена неділя 2023: що не можна робити, традиції та прикмети

Новина з відео

23:52 У Талліні встановили підбитий російський танк Т-72

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

22:28 Світло в Україні більше не вимикатимуть за однієї умови, — Галущенко

Новина з відео

20:15 Одеські комунальники відновлюють роботу теплиці "Троянда": як виглядає рослинний розплідник після обстрілу

Новина з відео

19:19 "Не ми ж вас туди відправляли": дружина окупанта обурена, що вони збирають кошти на їх забезпечення

Новина з відео

19:00 Важить понад 45 кілограмів: блогери зробили величезний ноутбук

Новина з відео

17:46 Пожежу у Подільському районі Києва локалізовано: Кличко показав відео з місця події

12:00 Глибокого занепокоєння мало: Захід має розширити рамки військової допомоги

Ексклюзив

10:00 На Бенксі будують плани: що буде з українськими роботами вуличного художника зі світовим ім'ям

Ексклюзив

08:25 Російське вторгнення в Україну: рік битви. Ворог активізував інформаційні вкиди

Ексклюзив

20:00 "Китаю доведеться долати наслідки катастрофи": астрологиня розповіла, чи вдасться путіну знайти нових союзників

Рік великої війни

18:00 "Озброєні місіонери" і багатополярний світ: які процеси путін запустив вторгненням в Україну рік тому

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

14:00 Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Машини управління

Ексклюзив

12:00 "Хотіли потролити росію": українські кримські татари відкрили ресторан "Крим" навпроти посольства рф у Польщі

Ексклюзив

09:30 Футбол на війні: як команда Національної гвардії України "Південна Пальміра" підтримує усіх військових країни

22:00 Росія програла війну в Чорному морі

Ексклюзив

21:25 Перемовини з путіним, перемога України, закінчення війни і деокупація Криму: про що говорив Зеленський

Актуальне по темі

None 26 Лютий 12:28

Окупанти вчергове атакували прикордоння Сумщини: що відомо

None 26 Лютий 12:20

Біля берегів Італії сталася аварія корабля з мігрантами: понад 30 загиблих

None 26 Лютий 11:53

"Миколаївводоканал" скоро отримає хлор для очищення води

None 26 Лютий 12:26

Ненажерлива росіянка загинула на конкурсі з поїдання млинців

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB