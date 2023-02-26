Армія рф за добу 34 рази атакувала цивільні об’єкти Донецької області

Окупанти за добу 34 рази атакували Донецьку область: пошкоджено будинки, школи та лікарню
За 25 лютого армія росії 34 рази атакувала Донеччину з різного озброєння. Внаслідок чого пошкоджено майже 20 житлових будинків.
Про це інформує Національна поліція України.
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Наслідки ворожих обстрілів
Так, протягом доби під обстрілами окупантів перебували 15 населених пунктів Донецької області.
Зокрема це — Авдіївка, Курахове, Бахмут, Костянтинівка, Часів Яр, Красногорівка, Дружківка, Краматорськ, смт Велика Новосілка, Очеретине, селах Карлівка, Сєверне, Ласточкине, Тоненьке, Красногорівка.
Ворог вів вогонь з авіації, ракетних систем, РСЗВ "Град", артилерії та танків. Наразі відомо, що внаслідок атак пошкоджено 23 цивільних об‘єкти, серед яких — 18 житлових будинків, адмінбудівлі, міськрада, школа та амбулаторія.
Нагадаємо, раніше ми писали, що цієї ночі під обстрілом була і Харківщина. Найбільше руйнувань зафіксовано у Куп’янському районі, де постраждала 82-річна жінка.