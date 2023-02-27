Обстріли Хмельницького 27 лютого — кількість загиблих зросла до двох

Внаслідок ворожої атаки загинуло двоє людей

Внаслідок російських ударів по Хмельницькому вночі 27 лютого кількість загиблих зросла. Ще один рятувальник помер у лікарні.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

Жертви у Хмельницькому

Від самого ранку стало відомо, що загинув рятувальник. Згодом очільник ОВА Сергій Гамалій повідомив, що ще один рятувальник помер у лікарні.

"На жаль, маємо ще одну смерть у лікарні. Лікарям не вдалося врятувати життя ще одного Героя — рятувальника. Співчуття рідним та близьким загиблих", — написав він.

Окрім того, за його словами, внаслідок нічних ударів по Хмельницькому четверо поранених людей було доставлено у лікарню. У трьох з них важкий стан, але їх життю уже нічого не загрожує. Дівчину, яка була доставлена у лікарню, відпустили на амбулаторне лікування.

Нагадаємо, вночі 27 лютого у Хмельницькому пролунали три вибухи. Для атаки міста ворог використовував безпілотники.