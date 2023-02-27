Обстрелы Хмельницкого 27 февраля — количество погибших возросло до двух

Ночная атака дронов в Хмельницком: количество жертв возросло
В результате российских ударов по Хмельницкому ночью 27 февраля количество погибших возросло. Еще один спасатель погиб в больнице.
Об этом сообщил глава Хмельницкого ОВА Сергей Гамалий.
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Жертвы в Хмельницком
С самого утра стало известно, что погиб спасатель. Впоследствии глава ОВА Сергей Гамалий сообщил, что еще один спасатель умер в больнице.
"К сожалению, есть еще одна смерть в больнице. Врачам не удалось спасти жизнь еще одного Героя — спасателя. Соболезнования родным и близким погибших", — написал он.
Кроме того, по его словам, в результате ночных ударов по Хмельницкому четверо раненых людей были доставлены в больницу. У трех из них тяжелое состояние, но их жизни уже ничего не угрожает. Девушку, которая была доставлена в больницу, отпустили на амбулаторное лечение.
Напомним, ночью 27 февраля в Хмельницком прогремели три взрыва. Для атаки города враг использовал беспилотники.