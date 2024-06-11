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Нічна атака Ізраїля по Лівану — ЦАХАЛ публікує відео удару по об'єктах "Хезболли"

11 червня 2024 08:55
- Галина Шподарева
Вночі винищувачі ЦАХАЛу атакували об'єкти "Хезболли" в Лівані
Ізраїль завдав удару по Лівану. Фото ілюстративне: скриншот
- Галина Шподарева

Вночі 11 червня Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по об'єктах радикального угруповання "Хезболла" в Лівані. Ізраїльський винищувач атакував цілі в районах Баальбека та Айтарун.

Про це повідомив ЦАХАЛ у Telegram у вівторок, 11 червня. 

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Вночі винищувачі ЦАХАЛу завдали удару по військовому комплексу підрозділу "Хезболла 4400", підрозділу матеріально-технічного забезпечення терористичної організації "Хезболла". Підрозділ використовується для контрабанди зброї до Лівану і з Лівану.

Було завдано ударів по двох об'єктах, розташованих в районі Баальбека в глибині Лівану. 

 

Крім того, було завдано ударів по об'єктах терористів в районі Айтаруна на півдні Лівану, в тому числі по військовому об'єкту і двом військовим структурам "Хезболли".

"Удари були нанесені у відповідь на збитий в понеділок в небі Лівану безпілотник ЦАХАЛу", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ізраїльська армія просунулась до центру Рафаху в Секторі Гази. 

Нагадаємо, бойовики "Хезболли" з території Лівану запустили по півночі Ізраїлю понад 50 ракет. В регіоні лунали сирени та працювала система протиракетної оборони "Залізний купол". 

Тим часом уряд Словенії схвалив пропозицію визнати Палестинську державу, далі рішення за парламентом країни. 

ракетний удар
терористи
війна
Ліван
Ізраїль

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