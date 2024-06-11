Ночью истребители ЦАХАЛа атаковали объекты "Хезболлы" в Ливане

Израиль нанес удар по Ливану. Фото иллюстративное: скриншот

Ночью 11 июня Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам радикальной группировки "Хезболла" в Ливане. Израильский истребитель атаковал цели в районах Баальбека и Айтаруна.

Об этом сообщил ЦАХАЛ в Telegram во вторник, 11 июня.

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Ночью истребители ЦАХАЛ нанесли удар по военному комплексу подразделения "Хезболла 4400", подразделения материально-технического обеспечения террористической организации "Хезболла". Подразделение используется для контрабанды оружия в Ливан и Ливан.

Были нанесены удары по двум объектам, расположенным в районе Баальбека в глубине Ливана.

Кроме того, были нанесены удары по объектам террористов в районе Айтаруна на юге Ливана, в том числе по военному объекту и двум военным структурам "Хезболлы".

"Удары были нанесены в ответ на сбитый в понедельник в небе Ливана беспилотник ЦАХАЛа", — говорится в сообщении.

Напомним, израильская армия продвинулась в центр Рафаха в Секторе Газы.

Напомним, боевики "Хезболлы" с территории Ливана запустили по северу Израиля более 50 ракет. В регионе звучали сирены и работала система противоракетной обороны "Железный купол".

Тем временем правительство Словении одобрило предложение признать Палестинское государство, далее решение за парламентом страны.