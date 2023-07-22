Нічна атака на Україну: Сили ППО знищили ворожі "шахеди"

Знищення ворожих дронів. Ілюстративне фото: Telegram/Володимир Зеленський

Російські окупанти вночі 22 липня атакували українські міста п’ятьма ударними дронами Shahed-136/131. Проте Сили ППО знищили всі повітряні цілі.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

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Скільки безпілотників було знищено

"Протягом минулої доби 21 липня протиповітряною обороною знищено дев’ять розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня", — зазначили у повідомленні.

Також впродовж цієї та минулої доби українська авіація понад 25 разів вдарила по росіянах.

Знищення ворожих цілей. Інфографіка: Повітряні Сили

Проблема дронів РФ для ЗСУ

Своєю чергою відомий військовий експерт Владислав Селезньов в коментарі для Новини.LIVE заявив, що російські дрони створюють українській армії серйозні проблеми і не завжди їх вдається вирішити. Втім, українська влада зайнялася питанням розробки і виготовлення систем протидії безпілотникам окупаційного контингенту.

Нагадаємо, раніше речник східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий розповів, що російські окупаційні війська майже щодня використовують проти України безпілотники "Ланцет". Втім, ЗСУ виробили тактику, як із ними боротися.