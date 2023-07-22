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Російські дрони є проблемою для ЗСУ, не завжди вдається їм протидіяти, — Селезньов

22 липня 2023 06:39
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Російські дрони є проблемою для ЗСУ, не завжди вдається їм протидіяти, — Селезньов
Російський ударний безпілотник "Ланцет". Фото: "АрміяInform"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські дрони створюють українській армії серйозні проблеми, і не завжди їх вдається вирішити. Втім, українська влада зайнялася питанням розробки і виготовлення систем протидії безпілотникам окупаційного контингенту.

Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт Владислав Селезньов.

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Питанням дронів переймаються не тільки в Україні, а і з протилежного боку фронту, зокрема, нарощуючи виробництво безпілотників.

"Звісно, це є проблемою для Сил оборони України", — наголосив Владислав Селезньов.

Українські війська намагаються боротися із цим видом російської зброї, але не завжди це вдається робити успішно.

Ресурсів не вистачає, але Україна працює

Російські дрони, за словами ексспікера Генштабу ЗС України, є великою проблемою для української армії.

"Чи є у Сил оборони України достатньо засобів для мінімізації загрози з боку російських дронів? Ні, немає. Недарма ж наш уряд оголосив конкурс на розробку і виготовлення відповідних технічних засобів", — підкреслив Владислав Селезньов.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська майже щодня використовують проти України безпілотники "Ланцет". Втім, ЗСУ виробили тактику, як із ними боротися.

Речник східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий розповів, що у таких випадках використовуються як протиланцетні сітки, так і фальш-цілі.

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