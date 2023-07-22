Ночная атака на Украину: Силы ПВО уничтожили вражеские "шахеды"

Уничтожение вражеских дронов. Иллюстративное фото: Telegram/Владимир Зеленский

Российские оккупанты ночью 22 июля атаковали украинские города пятью ударными дронами Shahed-136/131. Однако Силы ПВО уничтожили все воздушные цели.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

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"За прошедшие сутки 21 июля противовоздушной обороной уничтожены девять разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня", — отметили в сообщении.

Также в течение этих и минувших суток украинская авиация более 25 раз ударила по россиянам.

Уничтожение вражеских целей. Инфографика: Воздушные Силы

Проблема дронов РФ для ВСУ

В свою очередь известный военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии для Новини.LIVE заявил, что российские дроны создают украинской армии серьезные проблемы и не всегда их удается решить. Впрочем, украинские власти занялись вопросом разработки и изготовления систем противодействия беспилотникам оккупационного контингента.

Напомним, ранее пресс-секретарь восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый рассказал, что российские оккупационные войска почти ежедневно используют против Украины беспилотники "Ланцет". Впрочем, ВСУ выработали тактику, как с ними бороться.