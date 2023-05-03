Ночная атака оккупантов: в Воздушных силах рассказали, сколько удалось уничтожить вражеских БпЛА

Российский беспилотный летательный аппарат. Фото: Reuters

В ночь на 3 мая российские оккупанты в очередной раз пытались обстрелять Украину. Они использовали дроны-камикадзе иранского производства. Силам ПВО удалось приземлить более 20 вражеских воздушных целей.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Ночная атака оккупантов

Военные РФ совершали атаку с северного направления (Брянская область) и с юга — восточное побережье Азовского моря.

В общем оккупанты применили до 26 ударных дронов Shahed-136/131.

"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожен 21 ударный БпЛА", — говорится в сообщении.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что было применено зенитное ракетное вооружение, авиацию и мобильные огневые группы в зонах ответственности воздушных командований "Центр", "Восток" и "Юг".

Количество уничтоженных вражеских БпЛА. Фото: t.me/kpszsu

Напомним, Киев пережил третью за последние шесть дней массированную ночную воздушную атаку. В этот раз российские оккупационные войска использовали только дроны, которые украинская ПВО успешно ликвидировала.

Также мы писали, что сегодня ночью, 3 мая, во время воздушной тревоги в Запорожье и Днепре были слышны взрывы. По предварительной информации, работала ПВО.