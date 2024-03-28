Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Нічна атака по Україні — скільки повітряних цілей збила ППО arrow

Нічна атака по Україні — скільки повітряних цілей збила ППО

28 березня 2024 07:47
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Нічна атака по Україні — скільки повітряних цілей збила ППО
Робота мобільних груп ППО. Фото: Повітряне командування "Південь"/Facebook
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські окупанти у ніч проти 28 березня завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, а також випустили дрони типу Shahed. Сили протиповітряної оборони провели успішну роботу та знищили 26 повітряних цілей.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у четвер, 28 березня. 

Читайте також:

Скільки ворожих цілей знищила ППО

У Повітряних силах розповіли, що цієї ночі загарбники завдали ракетного-авіаційного удару по Україні із застосуванням:

  • 3 крилатих ракет Х-22 та протирадіолокаційної ракети Х-31П (з акваторії Чорного моря),
  • зенітної керованої ракети С-300 (з тимчасово окупованої  території Донецької області),
  • 28 ударних БпЛА  типу Shahed-136/131 (з Курської області та мису Чауда (Крим). 

Силам ППО вдалося знищити 26 "шахедів" у межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

"До відбиття удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України", — пояснили у відомстві.

null
Скриншот допису Повітряних сил

Нагадаємо, 27 березня росіяни атакували Харків авіабомбою. Удар прийшовся по житлових будинках. Внаслідок цього загинула одна людина, ще 19, серед яких є діти, отримали поранення. 

Крім того, загарбники обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області. Відомо, що загинув місцевий мешканець, також є значні руйнування. 

обстріли
ППО
ракети
дрони
війна в Україні
Повітряні Сили ЗСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують