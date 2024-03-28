Нічна атака по Україні — скільки повітряних цілей збила ППО
Російські окупанти у ніч проти 28 березня завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, а також випустили дрони типу Shahed. Сили протиповітряної оборони провели успішну роботу та знищили 26 повітряних цілей.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у четвер, 28 березня.
Скільки ворожих цілей знищила ППО
У Повітряних силах розповіли, що цієї ночі загарбники завдали ракетного-авіаційного удару по Україні із застосуванням:
- 3 крилатих ракет Х-22 та протирадіолокаційної ракети Х-31П (з акваторії Чорного моря),
- зенітної керованої ракети С-300 (з тимчасово окупованої території Донецької області),
- 28 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 (з Курської області та мису Чауда (Крим).
Силам ППО вдалося знищити 26 "шахедів" у межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.
"До відбиття удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України", — пояснили у відомстві.
Нагадаємо, 27 березня росіяни атакували Харків авіабомбою. Удар прийшовся по житлових будинках. Внаслідок цього загинула одна людина, ще 19, серед яких є діти, отримали поранення.
Крім того, загарбники обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області. Відомо, що загинув місцевий мешканець, також є значні руйнування.
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