Внаслідок ворожого обстрілу Нікополя загинув чоловік
Росіяни обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області. Відомо, що загинув місцевий мешканець.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі в середу, 27 березня.
Наслідки обстрілу Нікополя
За наданою інформацією, загиблому внаслідок артилерійського обстрілу було 55 років.
"Росіяни вбили людину у Нікополі. Їхньою черговою жертвою став 55-річний чоловік. Він потрапив під ворожий артобстріл", — зазначив Лисак.
Внаслідок атаки зазнали пошкоджень житлові будинки, господарчі споруди та електричні мережі.
Нагадаємо, що 25 березня Росія атакувала дронами-камікадзе Нікопольський район Дніпропетровської області.
Раніше ми писали, що 24 березня росіяни обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Ворог вдарив по місту із системи "Град".
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