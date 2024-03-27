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Внаслідок ворожого обстрілу Нікополя загинув чоловік

27 березня 2024 20:50
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Внаслідок ворожого обстрілу Нікополя загинув чоловік
Наслідки обстрілу. Фото: Сергій Лисак
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Росіяни обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області. Відомо, що загинув місцевий мешканець.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі в середу, 27 березня.

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Допис Сергія Лисака. Фото: скриншот
Допис Сергія Лисака. Фото: скриншот

За наданою інформацією, загиблому внаслідок артилерійського обстрілу було 55 років.

Наслідки обстрілу. Фото: Сергій Лисак
Наслідки обстрілу. Фото: Сергій Лисак
Наслідки обстрілу. Фото: Сергій Лисак
Наслідки обстрілу. Фото: Сергій Лисак
Наслідки обстрілу. Фото: Сергій Лисак
Наслідки обстрілу. Фото: Сергій Лисак

"Росіяни вбили людину у Нікополі. Їхньою черговою жертвою став 55-річний чоловік. Він потрапив під ворожий артобстріл", — зазначив Лисак.

Внаслідок атаки зазнали пошкоджень житлові будинки, господарчі споруди та електричні мережі. 

Нагадаємо, що 25 березня Росія атакувала дронами-камікадзе Нікопольський район Дніпропетровської області. 

Раніше ми писали, що 24 березня росіяни обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Ворог вдарив по місту із системи "Град".

Дніпропетровська область
обстріли
Нікополь

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