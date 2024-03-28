Ночная атака по Украине — сколько воздушных целей сбила ПВО

Работа мобильных групп ПВО. Фото: Воздушное командование "Юг"/Facebook

Российские оккупанты в ночь на 28 марта нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, а также выпустили дроны типа Shahed. Силы противовоздушной обороны провели успешную работу и уничтожили 26 воздушных целей.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в четверг, 28 марта.

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В Воздушных силах рассказали, что этой ночью захватчики нанесли ракетно-авиационный удар по Украине с применением:

трех крылатых ракет Х-22 и противорадиолокационной ракеты Х-31П (из акватории Черного моря),

зенитной управляемой ракеты С-300 (с временно оккупированной территории Донецкой области),

28 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" (из Курской области и мыса Чауда (Крым)).

Силам ПВО удалось уничтожить 26 "шахедов" в пределах Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.

"К отражению удара привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины", — пояснили в ведомстве.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Напомним, 27 марта россияне атаковали Харьков авиабомбой. Удар пришелся по жилым домам. В результате погиб один человек, еще 19, среди которых есть дети, получили ранения.

Кроме того, захватчики обстреляли город Никополь Днепропетровской области. Известно, что погиб местный житель, также есть значительные разрушения.