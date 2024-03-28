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Ночная атака по Украине — сколько воздушных целей сбила ПВО

28 марта 2024 07:47
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Ночная атака по Украине — сколько воздушных целей сбила ПВО
Работа мобильных групп ПВО. Фото: Воздушное командование "Юг"/Facebook
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские оккупанты в ночь на 28 марта нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, а также выпустили дроны типа Shahed. Силы противовоздушной обороны провели успешную работу и уничтожили 26 воздушных целей.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в четверг, 28 марта. 

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В Воздушных силах рассказали, что этой ночью захватчики нанесли ракетно-авиационный удар по Украине с применением:

  • трех крылатых ракет Х-22 и противорадиолокационной ракеты Х-31П (из акватории Черного моря),
  • зенитной управляемой ракеты С-300 (с временно оккупированной территории Донецкой области),
  • 28 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" (из Курской области и мыса Чауда (Крым)).

Силам ПВО удалось уничтожить 26 "шахедов" в пределах Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.

"К отражению удара привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины", — пояснили в ведомстве.

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Скриншот сообщения Воздушных сил

Напомним, 27 марта россияне атаковали Харьков авиабомбой. Удар пришелся по жилым домам. В результате погиб один человек, еще 19, среди которых есть дети, получили ранения.

Кроме того, захватчики обстреляли город Никополь Днепропетровской области. Известно, что погиб местный житель, также есть значительные разрушения.

обстрелы
ПВО
ракеты
дроны
война в Украине
Воздушные Силы ВСУ

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