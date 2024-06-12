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Нічна атака РФ — скільки цілей збили українські сили ППО

12 червня 2024 09:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Нічний обстріл України 12 червня — скільки ракет та БпЛА вдалося збити
Робота ППО в Україні. Фото: Сумська ОВА
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські загарбники у ніч на середу, 12 червня, завдали ракетно-авіаційного удару по Україні. Ворог застосував ракети повітряного та наземного базування, а також безпілотники.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram,

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За словами Олещука, загалом ворог запустив 30 засобів повітряного нападу:

  • чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС;
  • одна балістична ракета "Іскандер-М";
  • одна аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал";
  • 24 ударні БпЛА типу Shahed-131/136.

"До відбиття повітряного нападу противника залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України", — розповів командувач Повітряних сил.

Внаслідок протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей:

  • одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
  • чотири крилаті ракети Х-101/Х-555;
  • 24 ударні БпЛА типу Shahed-131/136.
Робота ППО в Україні 12 червня
Допис Олещука. Фото: t.me/kpszsu

ППО працювала у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській та Вінницькій областях.

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Допис Олещука. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти вночі, 12 червня, атакували Україну. Зокрема, ворог намагався обстріляти Київ та область. Зафіксовано пошкодження внаслідок падіння уламків. До того ж, одна людина отримала травми.

Також вночі росіяни запустили по Дніпропетровській області чергову партію "шахедів". Силам протиповітряної оборони вдалось ліквідувати 11 цілей, але є руйнування місцевої інфраструктури та травмовані мирні мешканці. 

ППО
війна
Україна
окупанти
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українці
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безпілотники

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