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Вночі ворог запустив "шахеди" по Дніпропетровщині — скільки вдалось збити

12 червня 2024 08:58
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Вночі по Дніпропетровщині росіяни запустили "шахеди"
Робота ППО. Фото: Facebook Генштабу ЗСУ
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Вночі росіяни запустили по Дніпропетровській області чергову партію "шахедів". Силам протиповітряної оборони вдалось ліквідувати 11 цілей, але є руйнування місцевої інфраструктури та травмовані мирні мешканці. 

Про це голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив у Telegram в середу, 12 червня.

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За словами очільника Дніпропетровської ОВА, вночі росіяни запустили по області в черговий раз БпЛА типу "Shahed". Українські захисники та сили ППО змогли збити 11 цілей, але не обійшлось без руйнувань та постраждалих. По чотири безпілотники збили у Новомосковському та Синельниківському районах. Решту – у Дніпровському, Павлоградському і Кам'янському. 

"На жаль, атака окупантів не минула й без наслідків. На Синельниківщині постраждала родина. У 13-річного хлопчика – гостра реакція на стрес. У чоловіка 39 років та жінки 40 років – різані рани. Їм надали меддопомогу, лікуватимуться амбулаторно", — повідомив Лисак.

Допис Лисака
Допис Сергія Лисака в Telegram

Голова ОВА підтвердив, що внаслідок падіння уламків "шахедів" пошкоджено дев'ять приватних будинків. Крім того, ворог знову бив по Нікополю, застосовуючи артилерію та дрони-камікадзе. 

  • Наслідки обстрілу
    Наслідки обстрілу на Дніпропетровщині. Фото: Telegram Лисака
  • Обстріл
    Пошкодження після обстрілу. Фото: Telegram Лисака
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Нагадаємо, 11 червня у Дніпрі пролунали вибухи, було оголошено повітряну тривогу через активність ворожої тактичної авіації. 

Нікопольщина у Дніпропетровській області практично кожного зазнає ударів ворога із  артилерії та дронів-камікадзе. 

Дніпро
Дніпропетровська область
ППО
обстріли
Шахед
ЗСУ

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