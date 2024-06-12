Вночі по Дніпропетровщині росіяни запустили "шахеди"

Робота ППО. Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Вночі росіяни запустили по Дніпропетровській області чергову партію "шахедів". Силам протиповітряної оборони вдалось ліквідувати 11 цілей, але є руйнування місцевої інфраструктури та травмовані мирні мешканці.

Про це голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив у Telegram в середу, 12 червня.

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За словами очільника Дніпропетровської ОВА, вночі росіяни запустили по області в черговий раз БпЛА типу "Shahed". Українські захисники та сили ППО змогли збити 11 цілей, але не обійшлось без руйнувань та постраждалих. По чотири безпілотники збили у Новомосковському та Синельниківському районах. Решту – у Дніпровському, Павлоградському і Кам'янському.

"На жаль, атака окупантів не минула й без наслідків. На Синельниківщині постраждала родина. У 13-річного хлопчика – гостра реакція на стрес. У чоловіка 39 років та жінки 40 років – різані рани. Їм надали меддопомогу, лікуватимуться амбулаторно", — повідомив Лисак.

Допис Сергія Лисака в Telegram

Голова ОВА підтвердив, що внаслідок падіння уламків "шахедів" пошкоджено дев'ять приватних будинків. Крім того, ворог знову бив по Нікополю, застосовуючи артилерію та дрони-камікадзе.

Наслідки обстрілу на Дніпропетровщині. Фото: Telegram Лисака

Пошкодження після обстрілу. Фото: Telegram Лисака 1 / 2

Нагадаємо, 11 червня у Дніпрі пролунали вибухи, було оголошено повітряну тривогу через активність ворожої тактичної авіації.

Нікопольщина у Дніпропетровській області практично кожного зазнає ударів ворога із артилерії та дронів-камікадзе.