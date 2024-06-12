Ночной обстрел Украины 12 июня — сколько ракет и БпЛА удалось сбить

Ночная атака РФ — сколько целей сбили украинские силы ПВО
Российские захватчики в ночь на среду, 12 июня, нанесли ракетно-авиационный удар по Украине. Враг применил ракеты воздушного и наземного базирования, а также беспилотники.
Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в Telegram,
Ночная атака оккупантов на Украину
По словам Олещука, всего враг запустил 30 средств воздушного нападения:
- четыре крылатых ракеты Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 МС;
- одна баллистическая ракета "Искандер-М";
- одна аэробалистическая ракета Х-47М2 "Кинжал";
- 24 ударных БпЛА типа Shahed-131/136.
"К отражению воздушного нападения противника привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины", — рассказал командующий Воздушных сил.
В результате противовоздушного боя сбито 29 воздушных целей:
- одну аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
- четыре крылатых ракеты Х-101/Х-555;
- 24 ударных БпЛА типа Shahed-131/136.
ПВО работала в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской и Винницкой областях.
Напомним, российские оккупанты ночью, 12 июня, атаковали Украину. В частности, враг пытался обстрелять Киев и область. Зафиксированы повреждения в результате падения обломков. К тому же, один человек получил травмы.
Также ночью россияне запустили по Днепропетровской области очередную партию "шахедов". Силам противовоздушной обороны удалось ликвидировать 11 целей, но есть разрушение местной инфраструктуры и травмированные мирные жители.
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