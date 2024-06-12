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Ночная атака РФ — сколько целей сбили украинские силы ПВО

12 июня 2024 09:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Ночной обстрел Украины 12 июня — сколько ракет и БпЛА удалось сбить
Работа ПВО в Украине. Фото: Сумская ОВА
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские захватчики в ночь на среду, 12 июня, нанесли ракетно-авиационный удар по Украине. Враг применил ракеты воздушного и наземного базирования, а также беспилотники.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в Telegram,

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По словам Олещука, всего враг запустил 30 средств воздушного нападения:

  • четыре крылатых ракеты Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 МС;
  • одна баллистическая ракета "Искандер-М";
  • одна аэробалистическая ракета Х-47М2 "Кинжал";
  • 24 ударных БпЛА типа Shahed-131/136.

"К отражению воздушного нападения противника привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины", — рассказал командующий Воздушных сил.

В результате противовоздушного боя сбито 29 воздушных целей:

  • одну аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
  • четыре крылатых ракеты Х-101/Х-555;
  • 24 ударных БпЛА типа Shahed-131/136.
Работа ПВО в Украине 12 июня
Пост Олещука. Фото: t.me/kpszsu

ПВО работала в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской и Винницкой областях.

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Пост Олещука. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты ночью, 12 июня, атаковали Украину. В частности, враг пытался обстрелять Киев и область. Зафиксированы повреждения в результате падения обломков. К тому же, один человек получил травмы.

Также ночью россияне запустили по Днепропетровской области очередную партию "шахедов". Силам противовоздушной обороны удалось ликвидировать 11 целей, но есть разрушение местной инфраструктуры и травмированные мирные жители.

ПВО
война
Украина
оккупанты
обстрелы
украинцы
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беспилотники

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