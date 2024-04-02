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Нічна атака "шахедів" — скільки дронів знищили Повітряні сили

2 квітня 2024 08:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Нічна атака "шахедів" — скільки дронів знищили Повітряні сили
Система ППО. Фото: Генеральний штаб ЗСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські окупанти у ніч проти 2 квітня випустили по Україні десять ударних дронів типу Shahed та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Бійці протиповітряної оборони знищили дев’ять "шахедів" у межах Дніпропетровської області.

Про це повідомив Командувач Повітряних сил Микола Олещук в Telegram. 

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У відомстві розповіли, що вночі 2 квітня загарбники атакували керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору тимчасово окупованої частини Запорізької області, а також десятьма ударними безпілотниками із мису Чауда (Крим).

"Підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено дев’ять "Shahed-136/131" у межах Дніпропетровської області", — йдеться у повідомленні. 

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Скриншот допису Миколи Олещука

Нагадаємо, сьогодні вночі частину областей охопила повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА. 

Під час цієї нічної тривоги було чути вибухи в Дніпрі. На місто відбувалася атака ударних дронів.

Також ми повідомляли, що військовий оглядач, майор запасу Олексій Гетьман пояснив, чому Росія атакує енергетичну систему України саме зараз.

обстріли
ППО
дрон Шахід-136
війна в Україні
Повітряні Сили ЗСУ

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