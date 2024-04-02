Ночная атака "шахедов" — сколько дронов уничтожили Воздушные силы

Система ПВО. Фото: Генеральный штаб ВСУ

Российские оккупанты в ночь на 2 апреля выпустили по Украине десять ударных дронов типа Shahed и одну управляемую авиационную ракету Х-59. Бойцы противовоздушной обороны уничтожили девять "шахедов" в пределах Днепропетровской области.

Об этом сообщил Командующий Воздушными силами Николай Олещук в Telegram.

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В ведомстве рассказали, что ночью 2 апреля захватчики атаковали управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства временно оккупированной части Запорожской области, а также десятью ударными беспилотниками из мыса Чауда (Крым).

"Подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины уничтожены девять "Shahed-136/131" в пределах Днепропетровской области", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Николая Олещука

Напомним, сегодня ночью часть областей охватила воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА.

Во время этой ночной тревоги были слышны взрывы в Днепре. На город происходила атака ударных дронов.

Также мы сообщали, что военный обозреватель, майор запаса Алексей Гетьман объяснил, почему Россия атакует энергетическую систему Украины именно сейчас.