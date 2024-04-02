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Ночная атака "шахедов" — сколько дронов уничтожили Воздушные силы

2 апреля 2024 08:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Ночная атака "шахедов" — сколько дронов уничтожили Воздушные силы
Система ПВО. Фото: Генеральный штаб ВСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские оккупанты в ночь на 2 апреля выпустили по Украине десять ударных дронов типа Shahed и одну управляемую авиационную ракету Х-59. Бойцы противовоздушной обороны уничтожили девять "шахедов" в пределах Днепропетровской области. 

Об этом сообщил Командующий Воздушными силами Николай Олещук в Telegram.

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В ведомстве рассказали, что ночью 2 апреля захватчики атаковали управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства временно оккупированной части Запорожской области, а также десятью ударными беспилотниками из мыса Чауда (Крым).

"Подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины уничтожены девять "Shahed-136/131" в пределах Днепропетровской области", — говорится в сообщении.

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Скриншот сообщения Николая Олещука

Напомним, сегодня ночью часть областей охватила воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА.

Во время этой ночной тревоги были слышны взрывы в Днепре. На город происходила атака ударных дронов.

Также мы сообщали, что военный обозреватель, майор запаса Алексей Гетьман объяснил, почему Россия атакует энергетическую систему Украины именно сейчас.

обстрелы
ПВО
дрон Шахид-136
война в Украине
Воздушные Силы ВСУ

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