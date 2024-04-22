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Нічна атака шахедів — скільки повітряних цілей збила ППО

22 квітня 2024 08:13
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Козюк Тетяна
редактор
Нічна атака шахедів — скільки повітряних цілей збила ППО
Збиття повітряних цілей. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російські окупанти атакували Україну дронами та ракетами у ніч проти 22 квітня. Під прицілом були південні області. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити п'ять ударних та один розвідувальний безпілотники. 

Про це повідомив командувач ПС ЗСУ Микола Олещук. 

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Результат роботи ППО

"У ніч на 22 квітня 2024 року противник атакував 7-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда — Крим та трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із окупованої Донеччини", — написав Олещук, говорячи про атаку. 

Він додав, що завдяки роботі ППО вдалося знищити: 

  • п'ять ударних БпЛА;
  • один БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Зазначається, що усі безпілотники збили у небі над Одещиною. 

Обстріл України 22 квітня
Робота ППО. Фото: Микола Олещук

Нагадаємо, 21 квітня ворог обстріляв балістикою Одещину. Вибуховою хвилею та уламками ракети пошкоджено приватні будівлі. У мережі показали наслідки.  

Додамо, що 20 квітня росіяни атакували приватні будинки на Харківщині. Внаслідок обстрілів у Вовчанську загинуло двоє цивільних чоловіків, ще двоє громадян отримали поранення.

війна
ЗСУ
росіяни
безпілотники
Україна
окупанти
ППО
дрон Шахід-136
війна в Україні

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