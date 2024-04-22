Нічна атака шахедів — скільки повітряних цілей збила ППО

Збиття повітряних цілей. Фото: Генштаб

Російські окупанти атакували Україну дронами та ракетами у ніч проти 22 квітня. Під прицілом були південні області. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити п'ять ударних та один розвідувальний безпілотники.

Про це повідомив командувач ПС ЗСУ Микола Олещук.

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Результат роботи ППО

"У ніч на 22 квітня 2024 року противник атакував 7-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда — Крим та трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із окупованої Донеччини", — написав Олещук, говорячи про атаку.

Він додав, що завдяки роботі ППО вдалося знищити:

п'ять ударних БпЛА;

один БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Зазначається, що усі безпілотники збили у небі над Одещиною.

Робота ППО. Фото: Микола Олещук

Нагадаємо, 21 квітня ворог обстріляв балістикою Одещину. Вибуховою хвилею та уламками ракети пошкоджено приватні будівлі. У мережі показали наслідки.

Додамо, що 20 квітня росіяни атакували приватні будинки на Харківщині. Внаслідок обстрілів у Вовчанську загинуло двоє цивільних чоловіків, ще двоє громадян отримали поранення.