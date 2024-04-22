Нічна атака шахедів — скільки повітряних цілей збила ППО
Російські окупанти атакували Україну дронами та ракетами у ніч проти 22 квітня. Під прицілом були південні області. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити п'ять ударних та один розвідувальний безпілотники.
Про це повідомив командувач ПС ЗСУ Микола Олещук.
Результат роботи ППО
"У ніч на 22 квітня 2024 року противник атакував 7-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда — Крим та трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із окупованої Донеччини", — написав Олещук, говорячи про атаку.
Він додав, що завдяки роботі ППО вдалося знищити:
- п'ять ударних БпЛА;
- один БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".
Зазначається, що усі безпілотники збили у небі над Одещиною.
Нагадаємо, 21 квітня ворог обстріляв балістикою Одещину. Вибуховою хвилею та уламками ракети пошкоджено приватні будівлі. У мережі показали наслідки.
Додамо, що 20 квітня росіяни атакували приватні будинки на Харківщині. Внаслідок обстрілів у Вовчанську загинуло двоє цивільних чоловіків, ще двоє громадян отримали поранення.
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