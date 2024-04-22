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Ночная атака шахедов — сколько воздушных целей сбила ПВО

22 апреля 2024 08:13
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Ночная атака шахедов — сколько воздушных целей сбила ПВО
Сбитие воздушных целей. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российские оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами в ночь на 22 апреля. Под прицелом находились южные области. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить пять ударных и один разведывательный беспилотник.

Об этом сообщил командующий ВС ВСУ Николай Олещук.

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Результат работы ПВО

"В ночь на 22 апреля 2024 года противник атаковал 7-мя ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из мыса Чауда — Крым и тремя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из оккупированного Донбасса", — написал Олещук, говоря об атаке.

Он добавил, что благодаря работе ПВО удалось уничтожить:

  • пять ударных БпЛА;
  • один БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Отмечается, что все беспилотники сбили в небе над Одесской областью.

Обстрел Украины 22 апреля
Работа ПВО. Фото: Николай Олещук

Напомним, 21 апреля враг обстрелял баллистикой Одесщину. Взрывной волной и обломками ракеты повреждены частные здания. В сети показали последствия.

Добавим, что 20 апреля россияне атаковали частные дома Харьковщины. В результате обстрелов в Волчанске погибли двое гражданских мужчин, еще двое граждан получили ранения.

война
ВСУ
россияне
беспилотники
Украина
оккупанты
ПВО
дрон Шахид-136
война в Украине

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