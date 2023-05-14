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Нічна атака ворога: скільки безпілотників та ракет було збито

14 травня 2023 09:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Нічна атака ворога: скільки безпілотників та ракет було збито
Українські військові під час виконання бойового завдання. Фото: Гвардія наступу
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У ніч проти 14 травня російська окупаційні війська знову атакували Україну з різних напрямків ударними дронами та ракетами. Загалом, протягом нічної атаки знищено три крилаті ракети та 25 безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомили в Повітряних Сил Збройних Сил України.

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У Повітряних силах розповіли, що під час нічної атаки проти 14 травня окупанти атакували Україну з різних напрямків ударними дронами Shahed-136/131, ракетами "Калібр" з кораблів у Чорному морі, крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Ту-95мс.

Протягом нічної атаки знищено три крилаті ракети та 25 безпілотних літальних апаратів:

  • 18 ударних дронів типу Shahed-136/131;
  • один ударний БпЛА типу "Ланцет";
  • два БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10";
  • чотири БпЛА (тип уточнюється)
  • три крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55

скріншот

Окрім того, упродовж доби 13 травня та на початок доби 14 травня тактична авіація Повітряних Сил здійснила до півсотні літаковильотів на вогневе ураження ворога та винищувальне авіаційне прикриття.

Нагадаємо, вночі 14 травня по всій території України була оголошена повітряна тривога, в окремих областях було чутно вибухи. Зокрема, вибухи пролунали у Тернопільській, Сумській та Херсонській областях. 

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