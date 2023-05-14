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Очільник КМВА розповів про наслідки нічної повітряної тривоги в Києві

14 травня 2023 06:35
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Інна Буряк
редактор
Очільник КМВА розповів про наслідки нічної повітряної тривоги в Києві
Ракета злітає. Фото: УНІАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко зазначив, що це вже сьома повітряна атака на столицю з початку травня. За попередньою інформацією, до опівночі окупанти запустили в повітряний простір навколо столиці дрони-розвідники, найімовірніше, для того, щоб виявити позиції ППО.

Про це він написав в Telegram.

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"Всі БпЛА, які рухалися в напрямку Києва були знищені на дальніх підступах. Після опівночі була повітряна тривога, повʼязана із атакою ймовірно крилатих ракет, запущених зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського напрямку! Але в повітряному просторі навколо столиці таких крилатих ракет зафіксовано не було", — йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, руйнувань та поранених у Києві немає. Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються.

Також очільник КМВА закликає дотримуватися правил безпеки при оголошенні повітряної тривоги.

Нагадаємо, що 13 травня, на фоні масштабної повітряної тривоги, що охопила Україну, у Харкові пролунали вибухи. Це сталося приблизно о півночі.

Також ми повідомляли, що 14 травня ворог продовжує тероризувати мирне населення України. Так, зафіксовано запуск ракет із Каспійського моря в напрямку України.

Додамо, що в населеному пункті Республіка, який розташований неподалік Маріуполя, було зафіксовано "прильот". За попередньою інформацією, загинули близько 50 російських окупантів.

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