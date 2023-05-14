Ночная атака врага: сколько беспилотников и ракет было сбито
В ночь на 14 мая российские оккупационные войска снова атаковали Украину по разным направлениям ударными дронами и ракетами. Всего в течение ночной атаки уничтожены три крылатых ракеты и 25 беспилотных летательных аппаратов.
Об этом сообщили в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины.
Сколько вражеских ракет и дронов сбила украинская ПВО
В Воздушных силах рассказали, что во время ночной атаки против 14 мая оккупанты атаковали Украину по разным направлениям ударными дронами Shahed-136/131, ракетами "Калибр" с кораблей в Черном море, крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х -55 из самолетов стратегической авиации Ту-95мс.
В течение ночной атаки уничтожены три крылатых ракеты и 25 беспилотных летательных аппаратов:
- 18 ударных дронов типа Shahed-136/131;
- один ударный БпЛА типа "Ланцет";
- два БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10";
- четыре БпЛА (тип уточняется)
- три крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55
Кроме того, в течение суток 13 мая и на начало суток 14 мая тактическая авиация Воздушных Сил совершила до полусотни самолетов вылетов на огневое поражение врага и истребительное авиационное прикрытие.
Напомним, ночью 14 мая по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, в отдельных областях слышны взрывы. В частности, взрывы прогремели в Тернопольской, Сумской и Херсонской областях.