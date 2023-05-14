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Ночная атака врага: сколько беспилотников и ракет было сбито

14 мая 2023 09:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Ночная атака врага: сколько беспилотников и ракет было сбито
Украинские военные во время выполнения боевого задания. Фото: Гвардия наступления
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ночь на 14 мая российские оккупационные войска снова атаковали Украину по разным направлениям ударными дронами и ракетами. Всего в течение ночной атаки уничтожены три крылатых ракеты и 25 беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщили в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины.

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В Воздушных силах рассказали, что во время ночной атаки против 14 мая оккупанты атаковали Украину по разным направлениям ударными дронами Shahed-136/131, ракетами "Калибр" с кораблей в Черном море, крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х -55 из самолетов стратегической авиации Ту-95мс.

В течение ночной атаки уничтожены три крылатых ракеты и 25 беспилотных летательных аппаратов:

  • 18 ударных дронов типа Shahed-136/131;
  • один ударный БпЛА типа "Ланцет";
  • два БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10";
  • четыре БпЛА (тип уточняется)
  • три крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55

скриншот

Кроме того, в течение суток 13 мая и на начало суток 14 мая тактическая авиация Воздушных Сил совершила до полусотни самолетов вылетов на огневое поражение врага и истребительное авиационное прикрытие.

Напомним, ночью 14 мая по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, в отдельных областях слышны взрывы. В частности, взрывы прогремели в Тернопольской, Сумской и Херсонской областях.

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