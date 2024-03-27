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Нічна атака ворожих "шахедів" по Україні — скільки повітряних цілей збила ППО

27 березня 2024 09:09
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Нічна атака ворожих "шахедів" по Україні — скільки повітряних цілей збила ППО
Сили ППО. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Росія вкотре намагалася завдати удару по Україні в ніч проти середи, 27 березня. Ворог випустив в напрямку держави 13 ударних безпілотників типу Shahed. Сили протиповітряної оборони провели успішну роботу та знищили 10 повітряних цілей.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

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Успішна робота ППО в ніч проти 27 березня

Цієї ночі ворог атакував Україну ударними дронами. Росіяни випустили 13 повітряних цілей з Курської області РФ. 

Силам та засобам ППО вдалося ліквідувати 10 безпілотників ворога. Успішну роботу провели мобільні вогневі групи у Харківській, Сумській та Київській областях.

"До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Повітряних сил та Сил оборони України", — йдеться в повідомленні.

Інфографіка збитих "шахедів" ПС ЗСУ
Інфографіка збитих "шахедів" ПС ЗСУ
Скриншот допису Олещука
Скриншот допису Олещука

Нагадаємо, росіяни за добу завдали 386 ударів з різного типу озброєння по семи населених пунктах Запорізької області. Регіон зазнав значних руйнувань.

Також ми писали, що 26 березня у Харкові пролунали вибухи. Окупанти атакували цивільну інфраструктуру міста. У Харкові постраждала нежитлова будівля, ау багатоповерхівці повилітали шибки.

війна
безпілотники
Україна
обстріли
ППО
дрон Шахід-136
дрони
Росія
атака
Повітряні Сили ЗСУ

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