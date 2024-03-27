Нічна атака ворожих "шахедів" по Україні — скільки повітряних цілей збила ППО

Сили ППО. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Росія вкотре намагалася завдати удару по Україні в ніч проти середи, 27 березня. Ворог випустив в напрямку держави 13 ударних безпілотників типу Shahed. Сили протиповітряної оборони провели успішну роботу та знищили 10 повітряних цілей.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

Читайте також:

Успішна робота ППО в ніч проти 27 березня

Цієї ночі ворог атакував Україну ударними дронами. Росіяни випустили 13 повітряних цілей з Курської області РФ.

Силам та засобам ППО вдалося ліквідувати 10 безпілотників ворога. Успішну роботу провели мобільні вогневі групи у Харківській, Сумській та Київській областях.

"До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Повітряних сил та Сил оборони України", — йдеться в повідомленні.

Інфографіка збитих "шахедів" ПС ЗСУ

Скриншот допису Олещука

Нагадаємо, росіяни за добу завдали 386 ударів з різного типу озброєння по семи населених пунктах Запорізької області. Регіон зазнав значних руйнувань.

Також ми писали, що 26 березня у Харкові пролунали вибухи. Окупанти атакували цивільну інфраструктуру міста. У Харкові постраждала нежитлова будівля, ау багатоповерхівці повилітали шибки.