Ночная атака вражеских "шахедов" по Украине — сколько воздушных целей сбила ПВО

Силы ПВО. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Россия в очередной раз пыталась нанести удар по Украине в ночь на среду, 27 марта. Враг выпустил в направлении государства 13 ударных беспилотников типа "Shahed". Силы противовоздушной обороны провели успешную работу и уничтожили 10 воздушных целей.

Об этом сообщил командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук.

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Успешная работа ПВО в ночь на 27 марта

Этой ночью враг атаковал Украину ударными дронами. Россияне выпустили 13 воздушных целей из Курской области.

Силам и средствам ПВО удалось ликвидировать 10 беспилотников противника. Успешная работа была проведена мобильными огненными группами в Харьковской, Сумской и Киевской областях.

"К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил и Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Инфографика сбитых "шахедов" ВС ВСУ

Скриншот сообщения Олещука

Напомним, россияне за сутки нанесли 386 ударов по разному типу вооружения по семи населенным пунктам Запорожской области. Регион претерпел значительные разрушения.

Также мы писали, что 26 марта в Харькове раздались взрывы. Оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру города. В Харькове пострадало нежилое здание, а в многоэтажке вылетели стекла.