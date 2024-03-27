Ночная атака вражеских "шахедов" по Украине — сколько воздушных целей сбила ПВО
Россия в очередной раз пыталась нанести удар по Украине в ночь на среду, 27 марта. Враг выпустил в направлении государства 13 ударных беспилотников типа "Shahed". Силы противовоздушной обороны провели успешную работу и уничтожили 10 воздушных целей.
Об этом сообщил командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук.
Успешная работа ПВО в ночь на 27 марта
Этой ночью враг атаковал Украину ударными дронами. Россияне выпустили 13 воздушных целей из Курской области.
Силам и средствам ПВО удалось ликвидировать 10 беспилотников противника. Успешная работа была проведена мобильными огненными группами в Харьковской, Сумской и Киевской областях.
"К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил и Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.
Напомним, россияне за сутки нанесли 386 ударов по разному типу вооружения по семи населенным пунктам Запорожской области. Регион претерпел значительные разрушения.
Также мы писали, что 26 марта в Харькове раздались взрывы. Оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру города. В Харькове пострадало нежилое здание, а в многоэтажке вылетели стекла.
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