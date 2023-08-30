Нічна бавовна в РФ: в ГУР підтвердили знищення літаків Іл-76 у Пскові

Представник Головного управління розвідки МО Андрій Юсов. Фото: Суспільне UA

Українська розвідка підтвердила знищення чотирьох літаків Іл-76 у російському Пскові цієї ночі. Ще декілька таких літаків пошкоджено.

Про це заявив представник Головного управління розвідки МО Андрій Юсов в коментарі РБК-Україна.

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Юсов заявив, що на аеродромі в російському Пскові були уражені ворожі об'єкти. Внаслідок вибухів знищено чотири літаки Іл-76 ще декілька таких літаки пошкоджено.

Він зазначив, що наразі інформація уточнюється, в тому числі і щодо втрат особового складу противника.

За словами представника ГУР, навіть якщо втрати серед росіян є, то вони незначні, оскільки це було в нічний час і головною ціллю було "ураження з використанням спецтехніки і роботою відповідних груп на території і з території держави-агресора".

Проте у ГУР МО офіційно не підтвердили і не спростували причетність до цієї операції.

Нагадаємо, близько 23:30 29 серпня у російському Пскові пролунала серія потужних вибухів в аеропорту "Хрести". Після цього там розпочалася масштабна пожежа.

Згодом у Пскові ввели план "Едельвейс" — спецслужбам видали зброю й виставили на вулицю, більшу частину — біля аеропорту.