Ночной хлопок в РФ: в ГУР подтвердили уничтожение самолетов Ил-76 в Пскове

Представитель Главного управления разведки МО Андрей Юсов. Фото: Суспільне

Украинская разведка подтвердила уничтожение четырех самолетов Ил-76 в российском Пскове в эту ночь. Еще несколько таких самолетов повреждено.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки МО Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина.

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Юсов заявил, что на аэродроме в российском Пскове были поражены неприятельские объекты. В результате взрывов уничтожены четыре самолета Ил-76 еще несколько таких самолетов повреждены.

Он отметил, что в настоящее время информация уточняется, в том числе и по поводу потерь личного состава противника.

По словам представителя ГУР, даже если потери среди россиян есть, то они незначительны, поскольку это было в ночное время и главной целью было "поражение с использованием спецтехники и работой соответствующих групп на территории и территории государства-агрессора".

Однако в ГУР МО официально не подтвердили и не опровергли причастность к этой операции.

Напомним, около 23:30 29 августа в российском Пскове раздалась серия мощных взрывов в аэропорту "Кресты". После этого там начался масштабный пожар.

Впоследствии в Пскове ввели план "Эдельвейс" — спецслужбам выдали оружие и выставили на улицу, большую часть — возле аэропорта.