У російському Пскові на аеродромі вибухи: деталі

Вибухи в російському аеропорту "Хрести", що в Пскові. Фото: росЗМІ

Ввечері, 29 серпня, близько 23:30 пролунала серія вибухів в аеропорту "Хрести" в Пскові. Внаслідок нібито атаки БпЛА, там зайнялася пожежа, щобільше, вибухи лунають і досі.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Зазначається, що на аеропорт у Пскові було здійснено атаку БпЛА. Більше того росЗМІ повідомляють, що безпілотники нібито запущені з Латвії.

Джерело: росЗМІ

Наразі в аеропорту розгорілася сильна пожежа, яку намагаються локалізувати.

"Попередньо 2 літаки отримали пошкодження під час атаки БпЛА на аеропорт у Пскові", — повідомляють росЗМІ.

Місцеві жителі своєю чергою поширюють відео з місця подій.

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