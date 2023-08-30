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У російському Пскові на аеродромі вибухи: деталі

30 серпня 2023 00:45
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Інна Буряк
редактор
У російському Пскові на аеродромі вибухи: деталі
Вибухи в російському аеропорту "Хрести", що в Пскові. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Ввечері, 29 серпня, близько 23:30 пролунала серія вибухів в аеропорту "Хрести" в Пскові. Внаслідок нібито атаки БпЛА, там зайнялася пожежа, щобільше, вибухи лунають і досі.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Зазначається, що на аеропорт у Пскові було здійснено атаку БпЛА. Більше того росЗМІ повідомляють, що безпілотники нібито запущені з Латвії.

Джерело: росЗМІ

Наразі в аеропорту розгорілася сильна пожежа, яку намагаються локалізувати. 

"Попередньо 2 літаки отримали пошкодження під час атаки БпЛА на аеропорт у Пскові", — повідомляють росЗМІ.

Місцеві жителі своєю чергою поширюють відео з місця подій.

Оновлюється...

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